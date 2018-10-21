Suriye Dışişleri koalisyonun Rakka'da yaptıklarını ‘soykırım' olarak niteledi

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Rakka'yı kurtarırken büyük bir kısmını yerle bir eden uluslararası koalisyonun eylemlerini soykırımla eşit tuttuğu bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde bakanlığın uluslararası koalisyon güçlerinin Rakka'yı kurtarırken yaptıklarının soykırım olarak gördüğü ve bu yapılanların cezalandırılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Habere göre Suriye Dışişleri yetkilisi, "Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Rakka'nın kurtarılması olarak tanımladığı açıklamanın da aralarında bulunduğu yalan iddiaları ve yanıltıcı haber kampanyalarını kınıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Fransa yönetiminin Rakka'daki gruplara destek vererek Suriye'de yok etmeye yönelik eylemleri kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini de vurguladı.

IŞİD militanları Rakka'yı 2014'te ele geçirerek bu kenti Suriye'deki ‘başkentleri' ilan etmiş, kentin yüzbinlerce sakinini vahşice katletmişti. 2017'de kenti kurtaran DSG'ye havadan destek veren ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırıları şehri yerle bir etmiş ve yüzlerce sivili enkazlar altına gömmüştü.