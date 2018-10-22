Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul Başkonsolusluğunda öldüğünü doğruladıkları Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr: Bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini duyurdu.

Habere göre, Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı başsağlığı dilekleri ve destek açıklamaları nedeniyle Kral Selman ve Veliaht Prens'e teşekkür etti.

Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Riyad konuyla ilgili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuş ancak bu kişilerin kimlikleri açıklanmamıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.