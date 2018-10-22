Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın benzerini kullanması, 'planlı cinayet işlediklerinin kanıtı' haline geldi

Kaşıkçı konsolosluğa gittiği gün iki uçakla İstanbul'a gelip konsolosluğa giriş yaptığı belirlenen 15 kişilik Suudi ekibi, genelde Türk yetkililerin açıklamalarını haberleştiren medya tarafından 'suikast timi' diye niteleniyor.
CNN, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün, bu ekibin bir üyesinin Suudi gazetecinin kıyafetlerini giymiş halde İstanbul'da dolaşırken güvenlik kameralarına yakalandığının bir Türk yetkili tarafından söylendiğini belirtti.
Türk soruşturmasının bir parçası olan güvenlik kameraları kayıtlarını elde ettiğini aktaran CNN, buna göre Kaşıkçı'ya benzeyen birinin onun kıyafetlerini giymiş, gözlük ve takma sakal takmış halde konsolosluğun arka kapısından çıktığını kaydetti.
YAŞI VE FİZİKSEL YAPISI ÇOK BENZER BİRİ
Türk yetkililer tarafından dublörün kimliğinin suikast timinin üyesi Mustafa el Medani olarak saptandığını duyuran CNN, Türk kaynağına dayanarak, 57 yaşındaki Medani'nin, ekibin diğer üyelerinden yaklaşık 10 yaş büyük olduğuna, ama 59 yaşındaki Kaşıkçı ile yaklaşık olarak aynı yaş, kilo ve boyda bulunduğuna dikkat çekti.
"Üst düzey bir Türk yetkili, Medani'nin İstanbul'a dublörlük yapsın diye getirildiğini videonun gösterdiğini söyledi" diye devam eden haberde, Türk yetkilinin "Bir kaçırma ya da sorgulama operasyonu için dublöre ihtiyacın olmaz" sözleri aktarılarak bunun planlı bir cinayet olduğuna işaret edildi.
Türk yetkili "Değerlendirmemizde 6 Ekim'den beri bir değişiklik olmadı. Bu, önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluktan çıkarıldı" dedi.
'MEDANİ'NİN EŞLİKÇİSİ TUBAYGİ'
'MUHTEMELEN GİYSİLERİ HALA SICAKTI'
Üst düzey Türk yetkili, "Muhtemelen Medani giydiğinde Kaşıkçı'nın giysileri hala sıcaktı" dedi.
'ARKA KAPI YÖNLENDİRMESİ'
Kaşıkçı'nın dostu Turan Kışlakçı, CNN'e, Suudi gazetecinin geri dönmemesi karşısında ön kapıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'in alarma geçtiğini ve başvurduğu bir konsolosluk muhafızından 'arka kapıdan çıkmış olabileceği' yanıtını aldığını aktardı.
SES KAYDININ YAYIMLANMASI TALEP EDİLİYOR
Suudi kraliyetinin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili sunduğu anlatıların uluslararası toplum tarafından inandırıcı bulunmadığına dikkat çeken CNN, "Türk yetkililer, Suudi konsolosluğunun içinden yapıldığı söylenen ve anahtar öneme sahip olan ses kaydını hala yayımlamadı. Türkiye, böyle bir ses kaydının varlığını resmen kabul etmiş değil" dedi.
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