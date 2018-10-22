Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın benzerini kullanması, 'planlı cinayet işlediklerinin kanıtı' haline geldi

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha canlı çıkamayan ve uluslararası baskılar sonucunda Suudi yönetimi tarafından 'yanlışlıkla öldürüldüğü' ima edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı gizemine bir de dublör eklendi.

© AP Photo / Emrah Gürel Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi

Cemal Kaşıkçı'nın girdiği ama çıkamadığı konsolosluktan çıkmış gibi gözükmesi için kıyafetlerini giymiş bir kişinin İstanbul'da turladığına dair güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Kaşıkçı konsolosluğa gittiği gün iki uçakla İstanbul'a gelip konsolosluğa giriş yaptığı belirlenen 15 kişilik Suudi ekibi, genelde Türk yetkililerin açıklamalarını haberleştiren medya tarafından 'suikast timi' diye niteleniyor.

CNN, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün, bu ekibin bir üyesinin Suudi gazetecinin kıyafetlerini giymiş halde İstanbul'da dolaşırken güvenlik kameralarına yakalandığının bir Türk yetkili tarafından söylendiğini belirtti.

Türk soruşturmasının bir parçası olan güvenlik kameraları kayıtlarını elde ettiğini aktaran CNN, buna göre Kaşıkçı'ya benzeyen birinin onun kıyafetlerini giymiş, gözlük ve takma sakal takmış halde konsolosluğun arka kapısından çıktığını kaydetti.

© Fotoğraf : CNN CNN, Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş yapması, Kaşıkçı numarası çeken Medani'nin ise konsolosluktan çıkış yapıp İstanbul'da dolaşmasının görüntülerini yayımladı.

© AFP 2018 / OSCAR DEL POZO New York Times: Kaşıkçı cinayetinin zanlıları, Suudi Veliahtı'nın adamları

Gerçek Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken son kez canlı görülmesinden saatler sonra çıkış yapan sahte Kaşıkçı, İstanbul'un merkezindeki turistik Sultanahmat Camisi'ni de ziyaret etti.

YAŞI VE FİZİKSEL YAPISI ÇOK BENZER BİRİ

Türk yetkililer tarafından dublörün kimliğinin suikast timinin üyesi Mustafa el Medani olarak saptandığını duyuran CNN, Türk kaynağına dayanarak, 57 yaşındaki Medani'nin, ekibin diğer üyelerinden yaklaşık 10 yaş büyük olduğuna, ama 59 yaşındaki Kaşıkçı ile yaklaşık olarak aynı yaş, kilo ve boyda bulunduğuna dikkat çekti.

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr: Bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız

"Üst düzey bir Türk yetkili, Medani'nin İstanbul'a dublörlük yapsın diye getirildiğini videonun gösterdiğini söyledi" diye devam eden haberde, Türk yetkilinin "Bir kaçırma ya da sorgulama operasyonu için dublöre ihtiyacın olmaz" sözleri aktarılarak bunun planlı bir cinayet olduğuna işaret edildi.

Türk yetkili "Değerlendirmemizde 6 Ekim'den beri bir değişiklik olmadı. Bu, önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluktan çıkarıldı" dedi.

'MEDANİ'NİN EŞLİKÇİSİ TUBAYGİ'

© REUTERS / Amir Levy Cumhuriyetçi senatör Paul: Veliaht Prens Selman görevden alınmalı

Yüz tanıma analizleri de yapan CNN, arka kapıdan çıkış yapmasından 4 saat önce konsolosluğa girerken sakalsız olan Medani'ye, Suudi Adli Tıp Başkanı konumundaki Salih el Tubaygi'nin eşlik ettiğini duyurdu.

'MUHTEMELEN GİYSİLERİ HALA SICAKTI'

Üst düzey Türk yetkili, "Muhtemelen Medani giydiğinde Kaşıkçı'nın giysileri hala sıcaktı" dedi.

'ARKA KAPI YÖNLENDİRMESİ'

Kaşıkçı'nın dostu Turan Kışlakçı, CNN'e, Suudi gazetecinin geri dönmemesi karşısında ön kapıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'in alarma geçtiğini ve başvurduğu bir konsolosluk muhafızından 'arka kapıdan çıkmış olabileceği' yanıtını aldığını aktardı.

SES KAYDININ YAYIMLANMASI TALEP EDİLİYOR

Suudi kraliyetinin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili sunduğu anlatıların uluslararası toplum tarafından inandırıcı bulunmadığına dikkat çeken CNN, "Türk yetkililer, Suudi konsolosluğunun içinden yapıldığı söylenen ve anahtar öneme sahip olan ses kaydını hala yayımlamadı. Türkiye, böyle bir ses kaydının varlığını resmen kabul etmiş değil" dedi.