Kayıt
16:25 22 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays

    İsrail'in gözaltına aldığı Kudüs Valisi hakim karşısında: İnşallah bir gün bu zulüm bitecek

    © AA / Mostafa Alkharouf
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Mahkemeye çıkarılan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın, İsrailli hakim tarafından şartlı tahliyesine karar verildi ancak savcının itirazı üzerine karar uygulanmadı.

    ABD Kudüs büyükelçiliği
    © REUTERS /
    ABD'nin Kudüs'teki diplomatik misyonları tek çatı altında hizmet verecek
    Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Cumartesi günü gözaltına alınan Gays, mahkeme salonuna ayakları prangalı ve elleri kelepçeli bir şekilde getirildi.

    Yoğun bir basın heyeti tarafından takip edilen Gays, duruşma salonunda mahkeme öncesi yaptığı açıklamada, "Bu bir zulüm ve haksızlıktır. Bu tamamen siyasi bir gözaltıdır ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere aykırıdır. İnşallah bir gün bu zulüm bitecek ve bu kriz son bulacak" dedi.

    ‘HAKARET AMAÇLI GÖZALTINA ALINDI'

    Öte yandan mahkeme öncesi savunma heyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, Gays'ın ‘suçsuz' olduğunu belirterek, İsrail'in Filistin'in Kudüs'teki sembol isimlerini hakaret amaçlı gözaltına aldığını ve Filistin'in Kudüs'teki siyasi varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyledi.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © REUTERS / Caitlin Ochs
    Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değildir
    Mahkemeye çıkarılan Gays, iddia makamınca Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek üzere Kudüs'teki Filistinlileri tehdit etmekle suçlandı.

    Savunma makamı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir delilin olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

    Karşılıklı atışma ve tartışmaların yaşandığı duruşma salonunda duruma müdahale eden İsrailli yargıç, Kudüs Valisi'nin 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

    Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile saat 18:00'e kadar vakit talebinde bulundu.

    ‘18:00'E KADAR MÜHLET VERİLDİ'

    Savcının talebini kabul eden hakim, kararın uygulanması için saat 18:00'e kadar mühlet vererek, mahkemeyi sonlandırdı.

    İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, cumartesi günü Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays'ı aracından indirerek gözaltına almıştı.

    İsrail polisleri cumartesi günü sabah saatlerinde Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih'i de gözaltına almıştı.

    İlgili konular:

    'Erdoğan, Mekke'ye sahip Suudilere Doğu Kudüs üzerinden meydan okuyor'
    Eurovision Şarkı Yarışması, Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak
    Filistin yönetimi: Kudüs, ABD ile olan ilişkilerimizden daha önemli
    Kudüs’te Araplara İbranice eğitim imkânı
    Suudi Kralı'ndan Trump'a: Barış planında Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almalı
    Etiketler:
    polis, mahkeme, Kudüs Bölge Mahkemesi, Adnan Gays, Beyt Hanina Mahalles, Filistin Yönetimi, Kudüs, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular
    Karikatür
    Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet