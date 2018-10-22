İran: Suudi Arabistan önce Batı'nın yardımıyla olayı örtbas etmeye çalıştı, sonra itiraf etmek zorunda kaldı

İran Yargı Erki'ne bağlı 'mizanonline' haber sitesine göre, Sadık Amuli Laricani yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına değindi.

Laricani, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olarak, "Suudi Arabistan önce Batı'nın yardımıyla olayı örtbas etmeye çalıştı, sonra itiraf etmek zorunda kaldı"yorumunda bulundu.

'YAŞANANLAR, SUUDİ ARABİSTAN REJİMİ VE ŞÖHRET PEŞİNDEKİ VELİAHT PRENS BİN SELMAN'IN MAHİYETİNİ APAÇIK ORTAYA KOYUYOR'

İran Yargı Erki Başkanı yaptığı açıklamalada, "Kaşıkçı'nın feci bir şekilde öldürülmesi, günahsız insanların kanını döken Suudi Arabistan rejimi ve şöhret peşindeki gencin (Veliaht Prens Muhammed Bin Selman) mahiyetini apaçık ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.