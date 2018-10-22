Suriye’de camii bombalayan ABD'den açıklama: Saldırı meşruydu

© AP Photo / Gabriel Chaim Suriye Dışişleri koalisyonun Rakka'da yaptıklarını ‘soykırım' olarak niteledi

Koalisyon, savaş kurallarının dini objeleri korumasına rağmen askerlerinin camiyi vurmak zorunda kaldığını açıkladı. Sebep olarak, IŞİD'in camiyi karargah olarak kullanması gösterildi. Açıklamada, saldırıda onlarca 'teröristin' öldürüldüğü kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, askerlerin gerçekleştirdiği operasyondan ve IŞİD karargahını bulmalarından memnun olduğunu söyledi. Votel, caminin meşru sebeplerden hedef alındığını belirterek, "Hiçbir karar aceleyle verilmedi" dedi.