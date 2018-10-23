Ürdünlü araştırma merkezi: Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan

Ürdünlü İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan araştırmada, Erdoğan 'dünyanın en etkili müslüman lideri' seçilirken, Erdoğan'ın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ikinci, Ürdün Kralı Ürdün Kralı 2. Abdullah ise üçüncü oldu.

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yılda bir kez hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak "Onun döneminde Türkiye, benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, anayasal reform ve büyük bir küresel güç olarak yeniden ortaya çıkış gördü" ifadeleri kullanıldı ve Türkiye'nin Yunanistan başta olmak üzere sınır komşularıyla geliştirdiği ilişkilerin altı çizildi.

ERDOĞAN YÜKSELİŞTE

'En etkili müslüman liderler' arasında bu yıl birinci seçilen Erdoğan, kitabın önceki yıllara ait yayınlarında, 2016 ve 2017 yıllarında 8., 2018'de 5. sırada yer almıştı.

Erdoğan'ı ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Ürdün Kralı 2. Abdullah takip ediyor.

Müslüman liderlerin müslüman ülkeler üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlayan ve bu sene 10. baskısı yapılan araştırma, kitap 2009'dan beri Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanıyor.