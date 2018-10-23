Suudi Kralı: Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanlara, her kim olursa olsun, hesap sorulacak

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr: Bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız

Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savundu.

ÖNCESİNDE ERDOĞAN 'VERİN BİZ YARGILAYALIM' DEMİŞTİ

Ancak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı vakasından 'önceden planlanmış siyasi cinayet' diye söz etti.

Suudi Arabistan'ın gözaltına aldığı 18 zanlıya atıf yapan Erdoğan, Suudi Kralı Selman'a "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" çağrısında bulundu.