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    Suudi Kralı Selman ve kraliyetin önde gelenleri

    Suudi Kralı: Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanlara, her kim olursa olsun, hesap sorulacak

    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr
    © AFP 2018 / LUDOVIC MARIN
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    Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.

    2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savundu.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Volkan Furuncu
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    Ancak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı vakasından 'önceden planlanmış siyasi cinayet' diye söz etti. 

    Suudi Arabistan'ın gözaltına aldığı 18 zanlıya atıf yapan Erdoğan, Suudi Kralı Selman'a "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    her kim olursa olsun, hesap sorulacak, Suudi kabinesi, Suudi Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan
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