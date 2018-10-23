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17:35 23 Ekim 2018
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    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.

    Suudi Kralı ile Veliahtı, öldürülen Kaşıkçı'nın ailesini ağırladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesini ağırladığını duyurdu.

    Muhammed bin Selman-Jared Kushner-Ivanka Trump Riyad'daki Aşırılıkçı İdeolojiyle Mücadele İçin Küresel Merkez'de
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Kushner: Suudi Veliahtı'na dedim ki, tümüyle şeffaf ol
    Kral Selman, geçimişte kraliyetle çok yakın ilişki içinde olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Sahl Ahmed ile oğlu Salah'ı Riyad'daki el Yamama Sarayı'nda kabul etti.

    Kral'ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle buluşmasında, olaya karışanlar hep kendi adamları çıkan ve suikast emrini veren kişi olmakla itham edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) da hazır bulundu.

    Kral ile Veliaht, Kaşıkçı ailesi üyeleriyle tek tek el sıkışıp en derin taziyelerini sundu.

    Suikastle ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ın birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkışma pozu ayrıca dikkat çekti.

    Kaşıkçı vakasıyla ilgili Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo-Veliaht Prens Muhammed Selman (MbS) görüşmesi
    © REUTERS / Leah Millis
    Pompeo'dan Suudi Veliahtı'na uyarı: Kaşıkçı vakası yüzünden kral olman tehlikede
    ​Sahl Ahmed Kaşıkçı ile Salah Cemal bin Kaşıkçı'nın da taziyeye karşılık Kral ile Veliaht'a en büyük şükranlarını sundukları açıklandı. 

    Yarım saat sonra MbS'nin kendi Vizyon 2030 politikalarının tanıtıldığı ve yatırım arandığı Geleceğe Yatırım İnisiyatifi isimli foruma katıldığı haberi geldi.

    Pek çok üst düzey ismin Kaşıkçı vakası nedeniyle boykot ettiği forumda Suudi Veliaht Prensi'ne Ürdün Kralı Abdullah eşlik etti.

    Reuters, MbS'nin konferansta turlarken memnuniyetini ifade edip "Ne kadar çok insan, o kadar çok para" dediğini aktardı.

    Bununla birlikte Veliaht Prens'in herhangi bir konuşma yapmaksızın kısa süre sonra salondan ayrıldığını kaydetti.

    Etiketler:
    Çöl Davosu, Geleceğe Yatırım Girişimi, Geleceğe Yatırım İnisiyatifi, SPA, MbS, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman, Salah Kaşıkçı, Sahl Ahmed Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı, Riyad, Suudi Arabistan
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