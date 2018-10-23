Suudi Kralı ile Veliahtı, öldürülen Kaşıkçı'nın ailesini ağırladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesini ağırladığını duyurdu.

Kral Selman, geçimişte kraliyetle çok yakın ilişki içinde olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Sahl Ahmed ile oğlu Salah'ı Riyad'daki el Yamama Sarayı'nda kabul etti.

Kral'ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle buluşmasında, olaya karışanlar hep kendi adamları çıkan ve suikast emrini veren kişi olmakla itham edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) da hazır bulundu.

Kral ile Veliaht, Kaşıkçı ailesi üyeleriyle tek tek el sıkışıp en derin taziyelerini sundu.

#Saudi #KingSalman and Crown Prince #MohammedbinSalman both expressed their deepest condolences to the family and relatives of the late #JamalKhashoggi https://t.co/UavxVGjJuL pic.twitter.com/EWZjlxBI2n — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 Ekim 2018

Suikastle ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ın birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkışma pozu ayrıca dikkat çekti.

معبرة جدا هذه الصور

الملامح تدل على من هو القاتل ومن هو الضحية pic.twitter.com/0lL207lHhK — Killfasad (@Killfasad1) 23 Ekim 2018

​Sahl Ahmed Kaşıkçı ile Salah Cemal bin Kaşıkçı'nın da taziyeye karşılık Kral ile Veliaht'a en büyük şükranlarını sundukları açıklandı.

Yarım saat sonra MbS'nin kendi Vizyon 2030 politikalarının tanıtıldığı ve yatırım arandığı Geleceğe Yatırım İnisiyatifi isimli foruma katıldığı haberi geldi.

Pek çok üst düzey ismin Kaşıkçı vakası nedeniyle boykot ettiği forumda Suudi Veliaht Prensi'ne Ürdün Kralı Abdullah eşlik etti.

#Saudi Crown Prince #MohammedbinSalman, Jordanian #KingAbdullah attend a plenary session about the future of technology at the Future Investment Initiative #FII2018 in Riyadh.https://t.co/VeNfJ8wMCj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 Ekim 2018

Reuters, MbS'nin konferansta turlarken memnuniyetini ifade edip "Ne kadar çok insan, o kadar çok para" dediğini aktardı.

Bununla birlikte Veliaht Prens'in herhangi bir konuşma yapmaksızın kısa süre sonra salondan ayrıldığını kaydetti.