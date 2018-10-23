Suudi Kralı ile Veliahtı, öldürülen Kaşıkçı'nın ailesini ağırladı

Kral'ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle buluşmasında, olaya karışanlar hep kendi adamları çıkan ve suikast emrini veren kişi olmakla itham edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) da hazır bulundu.
Kral ile Veliaht, Kaşıkçı ailesi üyeleriyle tek tek el sıkışıp en derin taziyelerini sundu.
#Saudi #KingSalman and Crown Prince #MohammedbinSalman both expressed their deepest condolences to the family and relatives of the late #JamalKhashoggi https://t.co/UavxVGjJuL pic.twitter.com/EWZjlxBI2n— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 Ekim 2018
Suikastle ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ın birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkışma pozu ayrıca dikkat çekti.
معبرة جدا هذه الصور— Killfasad (@Killfasad1) 23 Ekim 2018
الملامح تدل على من هو القاتل ومن هو الضحية pic.twitter.com/0lL207lHhK
Yarım saat sonra MbS'nin kendi Vizyon 2030 politikalarının tanıtıldığı ve yatırım arandığı Geleceğe Yatırım İnisiyatifi isimli foruma katıldığı haberi geldi.
Pek çok üst düzey ismin Kaşıkçı vakası nedeniyle boykot ettiği forumda Suudi Veliaht Prensi'ne Ürdün Kralı Abdullah eşlik etti.
#Saudi Crown Prince #MohammedbinSalman, Jordanian #KingAbdullah attend a plenary session about the future of technology at the Future Investment Initiative #FII2018 in Riyadh.https://t.co/VeNfJ8wMCj— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 Ekim 2018
Reuters, MbS'nin konferansta turlarken memnuniyetini ifade edip "Ne kadar çok insan, o kadar çok para" dediğini aktardı.
Bununla birlikte Veliaht Prens'in herhangi bir konuşma yapmaksızın kısa süre sonra salondan ayrıldığını kaydetti.
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