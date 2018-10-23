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21:00 23 Ekim 2018
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    Muhammed bin Selman ile Kral Selman

    Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'boykot' edildiği söylenen toplantıdan 30 milyar dolarlık 15 anlaşma çıktı

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    Ortadoğu
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Avrupalı devletler tarafından boykot edilen toplantı sonrası, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun büyük anlaşmalar yapacağı açıklandı.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyeti
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    Riyad'da düzenlenen 'Geleceğe Yatırım Girişimi' (FII) forumunda Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun büyük anlaşmalar yapacağı bildirildi. Avrupalı devletler söz konusu toplantıyı Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle boykot ettiklerini bildirmişlerdi.

    Suudi İhbariye kanalında verilen habere göre, Aramco 30 milyar dolarlık 15 anlaşmaya imza atacak.

    Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, konferansta yaklaşık 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptıklarını söyledi.

    'KAŞIKÇI OLAYI ÜZÜCÜ AMA BUNU AŞMAMIZ GEREKİYOR'

    Emin Nasır, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Burada herkes Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden üzüntü duyuyor. Ailesi için üzülüyoruz, yaşananlardan üzüntülüyüz. Ancak sonuçta, bunu aşmamız gerekiyor. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları atıyor" dedi.

    Nasır'ın yaptığı açıklamaya göre Fransa, Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Hindistan'dan şirketlerle 15 farklı mutabakat zaptı imzalandı.

    İmzası atılan projelerin petrol çıkartma, rafine etme, benzinlikler ve kimyasallar alanında olduğu kaydedildi.

    Bugün açılışı yapılan forum 25 Ekim'e kadar devam edecek. Suudi Arabistan, söz konusu forum aracılığıyla, yapılacak oturumlarda petrol, gaz, alt yapı ve çeşitli sektörlerden olmak üzere 50 milyar dolarlık anlaşma yapmayı planlıyor.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleşen Çöl Davos'u adıyla da bilinen ekonomik foruma Cemal Kaşıkçı olayından dolayı çok sayıda üst düzey bürokrat ve temsilci katılımını iptal etmişti. 'İptallere' rağmen forumda 30 milyar dolarlık 15 anlaşma imza atılacağı bildirildi.

    Etiketler:
    Aramco, Cemal Kaşıkçı, Muhammed bin Selman, Riyad, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, Avrupa
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