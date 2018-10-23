Suriye Başmüftüsü: İdlib'de zafer yakın

"İdlib'deki sorun çözüldükten sonra sığınmacı kalmayacağından eminim. Şu anda İdlib'de 21 terör örgütü faaliyet yürütüyor ve 40'tan fazla milliyetten insanlar bulunuyor" diyen Hassun, militanlar karşısında zafer kazanıldıktan sonra sığınmacıların ülkelerine dönmesi yönünde çalışma çağrısı yaptı.
Militanların eşlerini ve çocuklarını Suriye dışına gönderdiğine de dikkat çeken Hassun, bunun militanların bu bölgeyi kısa süre içinde terk edeceğini gösterdiğinin altını çizdi.
Hassun, "Şu anda birçok sığınmacı evlerine dönüyor ve bu konu üzerine düşünmemiz gerekiyor" diye ekledi.
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