Suriye Başmüftüsü: İdlib'de zafer yakın

Suriye Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hassun, İdlib'deki militanlara karşı kazanılacak zaferin yakın olduğunu ve bunun ardından sığınmacıların ülkelerine dönmesine yönelik gerçek sürece geçilmesi gerektiğini belirtti.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR 'Türkiye, İdlib'deki bazı terör örgütlerini bölmeyi başardı'

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hassun, İdlib'deki zaferin yakın olduğunu vurguladı.

"İdlib'deki sorun çözüldükten sonra sığınmacı kalmayacağından eminim. Şu anda İdlib'de 21 terör örgütü faaliyet yürütüyor ve 40'tan fazla milliyetten insanlar bulunuyor" diyen Hassun, militanlar karşısında zafer kazanıldıktan sonra sığınmacıların ülkelerine dönmesi yönünde çalışma çağrısı yaptı.

Militanların eşlerini ve çocuklarını Suriye dışına gönderdiğine de dikkat çeken Hassun, bunun militanların bu bölgeyi kısa süre içinde terk edeceğini gösterdiğinin altını çizdi.

Hassun, "Şu anda birçok sığınmacı evlerine dönüyor ve bu konu üzerine düşünmemiz gerekiyor" diye ekledi.