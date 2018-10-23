Mısır: Rusya’yla hava ulaşımının yıl sonuna kadar eski hale gelmesini umuyoruz

'NE KADAR ERKEN OLURSA O KADAR İYİ'
İki ülke arasındaki hava ulaşımının yıl sonuna kadar normale dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt vermekte zorlanan Mısırlı diplomat, "Teknik temaslar kapsamında son düzenlemeleri yapıyoruz. Öyle olmasını umuyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.
'RUSYA VE MISIR ARASINDAKİ TURİZM, EKONOMİK DEĞERDEN DAHA ÖTE BİR ANLAM İFADE EDİYOR'
Turizmin sadece dinlenme olmadığını, aynı zamanda iki halk arasında köprü rolünü oynadığını vurgulayan Nasr, "Turizm, Rusya ve Mısır vatandaşlarına sağlam bağlar kurmaya, birbirleri hakkında doğrudan bilgi almaya yardımcı oluyor. Bu, ekonomik değerden daha önemli ve anlamlı bir şey" ifadelerini kullandı.
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