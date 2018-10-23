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00:00 24 Ekim 2018
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    Egypt Air Mısır Havayolları Kahire Havaalanı

    Mısır: Rusya’yla hava ulaşımının yıl sonuna kadar eski hale gelmesini umuyoruz

    © AFP 2018 / KHALED DESOUKI
    Ortadoğu
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    Mısır’ın Moskova Büyükelçisi İhab Nasr, Rusya’yla hava ulaşımının bu yıl sonuna kadar tamamen normal hale gelmesini umduklarını belirtti.

    Aeroflot A-321 uçağı, Novosibirks'teki Tolmaçevo Havalimanı'nda.
    © Sputnik / Aleksandr Kryajev
    Rusya-Mısır uçak seferleri yeniden başladı
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, geçtiğimiz hafta Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki hava ulaşımını tamamen eski hale getirme kararı aldıklarını hatırlatan Nasr, şunu dedi: "İki ülke liderinin kararını hayata geçirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Rus meslektaşlarımızla birlikte gereken adımları atıyoruz. Umarım yakında olumlu sonuç elde ederiz".

    'NE KADAR ERKEN OLURSA O KADAR İYİ'

    İki ülke arasındaki hava ulaşımının yıl sonuna kadar normale dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt vermekte zorlanan Mısırlı diplomat, "Teknik temaslar kapsamında son düzenlemeleri yapıyoruz. Öyle olmasını umuyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

    'RUSYA VE MISIR ARASINDAKİ TURİZM, EKONOMİK DEĞERDEN DAHA ÖTE BİR ANLAM İFADE EDİYOR'

    Turizmin sadece dinlenme olmadığını, aynı zamanda iki halk arasında köprü rolünü oynadığını vurgulayan Nasr, "Turizm, Rusya ve Mısır vatandaşlarına sağlam bağlar kurmaya, birbirleri hakkında doğrudan bilgi almaya yardımcı oluyor. Bu, ekonomik değerden daha önemli ve anlamlı bir şey" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    Mısır ile Rusya arasında hava ulaşımı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi, Rusya, Mısır
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