UEFA, İsrail'in yasadışı yerleşimlerinde yayın 'yasağı' kararından çark etti

© Sputnik / Vladimir Pesnya UEFA'dan İsrail Devlet Televizyonu'na yayın kısıtlaması

UEFA, Euro 2020 sürecindeki tüm maçlar ve 2022 Dünya Kupası için Avrupa eleme maçlarının Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yayın haklarını Katarlı şirket beIN Sports'a satmasının uzantısı olarak İsrail'le yaşadığı krizde geri adım attı.

Katar merkezli televizyon ağı, İsrail'in yayın haklarının Filistin topraklarını kapsamamasında ısrarcıydı. Bunun sonucunda UEFA, sözkonusu maçların, İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından, sadece Yeşil Hat ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden ayrılmış İsrail topraklarında yayımlanabileceğini açıklamıştı.

Yani İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinde UEFA maçlarının yayımlanmasına yasak gelmişti.

Ancak KAN karara itiraz ederken, İsrail hükümeti de UEFA'ya karşı adeta kazan kaldırdı.

© REUTERS / Thomas White Suudi Arabistan'dan beIN Sports'a yasak

Bugün KAN'dan UEFA'nın kararını değiştirdiği açıklaması geldi. KAN'a göre İsrail milli takımının maçlarının hem İbranice hem de Arapça olarak İsrail'in tüm vatandaşları ve mukimlerine yayımlanmasına izin çıktı.

"Radyo, televizyon ve dijitalde tüm İsrail vatandaşlarına, nerede ikamet ediyorlarsa etsinler, her yerde eşit kamusal yayını garanti etmek için çalışıyoruz" diyen KAN şöyle devam etti:

"İsrail milli takımının hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası eleme grubu maçlarının yayn haklarını satın almış ve İsrail'in tüm vatandaşlarına açık ve bedava yayın yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

UEFA, önceki kararında, KAN'ın Betı Şeria'ya yayın yapmasına izin veremeyeceği, zira Ortadoğu ve Kuzey Afrika haklarını Katarlı şirket beIN Sports'a sattığını, bu hakların Filistin topraklarını da kapsadığını ifade etmişti.

KAN ise eğer tüm İsraillilere yayın yapamayacaksa 5 milyon euroluk yayın sözleşmesini iptal edeceği yanıtını vermişti.

Bu çekişmede iki hafta sonra pes eden taraf UEFA oldu.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine konuşan pazarlıklardan haberdar kaynaklara göre, UEFA İsrail tarafının tüm taleplerini karşılayan yeni bir sözleşmeyi imzalanması için KAN'a gönderdi. Sözleşme, KAN'ın yayın yaptığı bazı bölgelerde aynı zamanda beIN'in de Arapça yayın yapabilmesini öngörüyor.