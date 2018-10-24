Suudi Veliaht ‘Çöldeki Davos’ta birkaç dakika göründü

© REUTERS / Eric Vidal Hollanda Maliye Bakanı da 'Çöldeki Davos'a katılmayacak

Bin Selman, ‘Çöldeki Davos' olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.

© REUTERS / STEPHEN KALIN RT'nin yayınladığı bir videoda, konferansa katılan tüm Suudi ve yabancı yatırımcı, bankacı ve girişimcilerin Prens Selman’la en iyi selfie çekme noktasını yakalamak için neredeyse kavga ettikleri görülüyor.

Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Çöldeki Davos'ta Suudi Veliaht Prensi Selman'la selfie çekme yarışı https://t.co/fB20tvYD7T pic.twitter.com/E06PQsRDGw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2018

​İngiltere'nin The Times gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman will not address his “Davos in the Desert” investment conference in Riyadh today, bowing out of a first major public appearance since the killing of Jamal Khashoggihttps://t.co/AUVXr3RI8g — The Times of London (@thetimes) October 23, 2018

© REUTERS / FAISAL AL NASSER ‘Çöldeki Davos’ geniş çaplı uluslararası boykot gölgesinde başladı

​Veliaht Prens Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor.

Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.

Riyad'da dün bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.

ARAMCO'DAN 34 MİLYAR DOLARLIK PETROL ANLAŞMASI

© AP Photo / Vahid Salemi Suudi Aramco'dan milyar dolarlık enerji hamlesi

Bu arada Suudi petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, konferansta 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Nasır, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Burada herkes Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden üzüntü duyuyor. Ailesi için üzülüyoruz, yaşananlardan üzüntülüyüz. Ancak sonuçta, bunu aşmamız gerekiyor. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları atıyor" dedi. Nasır'ın yaptığı açıklamaya göre Fransa, Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Hindistan'dan şirketlerle 15 farklı mutabakat zaptı imzalandı. İmzası atılan projelerin petrol çıkartma, rafine etme, benzinlikler ve kimyasallar alanında olduğu kaydedildi.