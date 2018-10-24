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11:16 24 Ekim 2018
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    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) Madrid'de La Moncloa Sarayı'nda

    Suudi Veliaht ‘Çöldeki Davos’ta birkaç dakika göründü

    © AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da dün başlayan Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’na kısa süreliğine katıldı.

    Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra
    © REUTERS / Eric Vidal
    Hollanda Maliye Bakanı da 'Çöldeki Davos'a katılmayacak
    Bin Selman, ‘Çöldeki Davos' olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

    Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.

    RT'nin yayınladığı bir videoda, konferansa katılan tüm Suudi ve yabancı yatırımcı, bankacı ve girişimcilerin Prens Selman’la en iyi selfie çekme noktasını yakalamak için neredeyse kavga ettikleri görülüyor.
    © REUTERS / STEPHEN KALIN
    RT'nin yayınladığı bir videoda, konferansa katılan tüm Suudi ve yabancı yatırımcı, bankacı ve girişimcilerin Prens Selman’la en iyi selfie çekme noktasını yakalamak için neredeyse kavga ettikleri görülüyor.

    Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    ​İngiltere'nin The Times gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

    Muhammed bin Selman ile Kral Selman
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    ‘Çöldeki Davos’ geniş çaplı uluslararası boykot gölgesinde başladı
    ​Veliaht Prens Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor.

    Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.

    Riyad'da dün bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.

    ARAMCO'DAN 34 MİLYAR DOLARLIK PETROL ANLAŞMASI

    İran doğalgaz
    © AP Photo / Vahid Salemi
    Suudi Aramco'dan milyar dolarlık enerji hamlesi
    Bu arada Suudi petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, konferansta 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Nasır, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Burada herkes Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden üzüntü duyuyor. Ailesi için üzülüyoruz, yaşananlardan üzüntülüyüz. Ancak sonuçta, bunu aşmamız gerekiyor. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları atıyor" dedi. Nasır'ın yaptığı açıklamaya göre Fransa, Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Hindistan'dan şirketlerle 15 farklı mutabakat zaptı imzalandı. İmzası atılan projelerin petrol çıkartma, rafine etme, benzinlikler ve kimyasallar alanında olduğu kaydedildi.

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    Etiketler:
    Çöldeki Davos, Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı, Aramco, The Times, Emir Nasır, Muhammed bin Selman, Kral 2. Abdullah, Ürdün, Riyad, Suudi Arabistan, İngiltere
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