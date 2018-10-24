Suudi Veliaht ‘Çöldeki Davos’ta birkaç dakika göründü

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.
Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
'Çöldeki Davos'ta Suudi Veliaht Prensi Selman'la selfie çekme yarışı https://t.co/fB20tvYD7T pic.twitter.com/E06PQsRDGw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2018
İngiltere'nin The Times gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.
Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman will not address his “Davos in the Desert” investment conference in Riyadh today, bowing out of a first major public appearance since the killing of Jamal Khashoggihttps://t.co/AUVXr3RI8g— The Times of London (@thetimes) October 23, 2018
Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.
Riyad'da dün bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.
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