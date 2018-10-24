Suudi kaynaklar: Cemal Kaşıkçı'yı Türkiye'de gizli bir yerde iki gün tutmak istemişler

Suudi istihbaratının İstanbul'a gönderdiği 15 kişilik ekibin gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Türkiye'de iki günlüğüne gizli bir evde tutmayı ve ülkeye dönmek için ikna etmeyi planladığı iddia edildi.

NBC'nin Suudi yetkililere dayandırarak verdiği haberine göre, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 15 kişilik ekip tarafından önce ülkeye dönmeye ikna edilmeye çalışılacağı olmazsa 2 gün sonra serbest bırakılma niyetinde olduğu kaydedildi.

Euronews'ta yer alan habere göre adı açıklanmayan Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi bir amacın da bulunmadığını ifade etti.

Ancak Cemal Kaşıkçı'nın direnmesinin ardından yumruklaşmanın başladığı olayın boğularak ölmek gibi bir vakayla sonuçlandığı öne sürdü.

'ÖNCEDEN PLANLANAN BİR OPERASYON'

Twitter Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salı günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Bu cinayetin anlık bir durumdan kaynaklanmadığına dair güçlü işaretler var, önceden planlanan bir operasyon" demişti.

Suudi savcıların yürüttüğü soruşturmadan sızan bilgilere göre, Türkiye'ye gönderilen 15 kişilik ekip 3 ayrı gruba bölünmüş. Ekiptekilerin bir kısmı lojistik ve güvenlikle ilgilenirken özel bir ekip de Kaşıkçı'yı sorgulamak istemiş.

Yine Suudi savcıların soruşturmasından sızdırılan bilgilere göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sırada 15 kişilik ekipten 9'unun konsolosluk binasında olduğu belirtiliyor.

İDDİALAR İÇİN KANIT SUNULAMADI

Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönmesi için konsoloslukta ikna edilmek istendiğini, bunu kabul etmemesi durumunda gizli bir eve götürüp iki gün boyunca onu dönmeye razı etmek için çalışacaklarını eğer bunu da kabul etmezse serbest bırakılacağını dile getiriyor.

Ancak NBC'nin haberine göre, Suudi kaynaklar söz konusu iddialarını kanıtlayacak bir delil sunamadı.

Ayrıca, Suudi kaynaklar Türkiye'ye gönderilen ve 'suikast timi' olarak tanımlanan 15 kişilik ekibin içerisinde yer alan otopsi ve adli tıp uzmanlarının neden bu ekibin parçası olduğu konusunu izah edemiyor.