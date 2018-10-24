İran Devrim Muhafızları: Suudi Arabistan, dikkatleri Kaşıkçı vakasından başka yöne çekmeye çalışıyor

İran Devrim Muhafızları ile onun yurtdışı kolu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin, Suudi Arabistan ve Bahreyn tarafından terör listesine alınmasına tepki gösteren İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı İsmail Kevseri, Riyad'ın dikkatleri Cemal Kaşıkçı vakasından başka yöne çekmeye çalıştığını belirtti.

Kevseri, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dünyayı ve bölgeyi rahatsız etti. Suudi Arabistan, girdiği bu bataklıktan kolayca çıkamaz. Dolayısıyla Suudi yönetimi, bu süreçten kurtulmak için böyle bir yola başvurdu" dedi.

Kevseri, İran Devrim Muhafızları ile onun yurtdışı kolu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin terör listesine alınmasını Riyad'ın dikkatleri Kaşıkçı vakasından başka yöne çekme girişimi olarak niteledi.

Suudi resmi haber ajansı SPA, dün İran Devrim Muhafızları ile onun yurtdışı kolu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin, Suudi Arabistan ve Bahreyn tarafından terör listesine alındığını duyurmuştu.