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16:01 24 Ekim 2018
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani: Suudiler, Kaşıkçı cinayetini ABD'nin koruması olmadan işleyemezdi

    © REUTERS / Brendan Mcdermid
    Ortadoğu
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    Kaşıkçı gibi bir cinayetin günümüz dünyasında ABD'nin desteği olmadan işlenemeyeceğini belirten İran Cumhurbaşkanı, 'ancak geçmiş asırlarda işlenebilecek böylesi bir cinayetin gizli tüm boyutlarını dikkatli ve tarafsız şekilde aydınlatması için Türkiye'ye çağrı' yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet etti.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti
    Suudi kraliyetinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele alış şeklini ABD Başkanı Donald Trump 'gelmiş geçmiş en kötü örtbas' diye nitelerken, Riyad'ın yanısıra Washington'ı da suçlayan açıklama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi.

    'SUUDİ ARABİSTAN'I YÖNETEN KABİLE'

    Bakanlar Kurulu'nda "Kimse günümüz dünyasında ve 21. yüzyılda böyle bir organize cinayete, böyle menfur bir cinayeti planlayacak sisteme tanıklık edeceğini düşünemezdi. Amerika'nın desteği, koruması olmadan bir ülkenin böyle bir suçu işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" çıkışını yapan İran Cumhurbaşkanı, Suudi kraliyetini 'ülkeye hükümranlık eden kabile' diye niteledi.

    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    'ABD DESTEKLEMESE YEMEN HALKINI KATLEDEBİLİRLER MİYDİ?'

    Bu kabilenin bir güvenlik şemsiyesi olduğunu, cinayetleri kendisini destekleyen süper güce dayanarak işlediğini, bu sayede uluslararası mahkemeler tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmekten kurtulduğunu ifade eden Ruhani, Suudi Arabistan'ın liderliğinde Mart 2015'ten beri Yemen'e yönelik devam eden saldırılara atıfla "Yemen halkı yıllardır bombalar altında inliyor ve dünya buna karşı susuyor. Amerika'nın desteği, koruması olmasaydı Yemen halkı böyle bombalanabilir miydi" sorusunu yöneltti.

    'İŞTE MEKKE-MEDİNE'YE HÜKMEDENLERİN GERÇEK YÜZÜ'

    İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkatli ve tarafsız soruşturma talep etti:

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Leah Millis
    Pence: CIA Direktörü Türkiye'de, Kaşıkçı soruşturmasının kanıtlarını inceliyor
    "Kardeş Türkiye devletinden bu konudaki araştırmayı dikkatlice ve tarafızca yapmasını istiyorum. Örneklerine ancak geçmiş yüzyıllarda rastlanan ve artık çağımızda gerçekleşmeyen böyle bir cinayetin gizli tüm boyutları dikkatli ve tarafsız araştırmayla aydınlanmalıdır."

    '450 MİLYAR DOLAR İÇİN İNSANLIĞI UNUTTULAR'

    Bu cinayetin, Mekke ve Medine'ye atıfla, Müslümanların en kutsal mekanlarının varolduğu bir ülkedeye hükmedenlerin gerçek içyüzünü gösterdiğini dile getiren Ruhani, alınacak tavrın, tüm dünya ülkeleri için bir sınav olacağını ve özellikle ABD ile Avrupa'nın insan haklar hassasiyetinin gerçekte ne olduğunu göstereceğini belirtti. Kendini insan hakları savunucusu addeden ABD gibi bir ülkenin Suudi Arabistan'a 450 milyar dolarlık satış anlaşması var diye Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavır almayı reddetmesinin inanılmaz bir şey olduğunun altını çizdi.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan'dan Suudilere Kaşıkçı çağrısı: Tutukladığınız 18 kişi İstanbul'da yargılansın
    'BU CİNAYETİN İŞLENMESİNE CESARET VERENLER'

    Bu cinayeti işleyenlerle birlikte onlara bu cinayeti işleme cesaretini verenlerin de mahkum edilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, ABD yönetiminin İran'ın tüm petrol ihracarını engelleyecek şekilde can damarlarını kesmeye yönelik ikinci yaptırım paketini 4 Kasım'da açıklayacak olmasına atıfla şunları söyledi:

    'YAPTIRIMLARLA İRAN CİNAYETİ İŞLİYORSUNUZ'

    Eksen
    ‘Kaşıkçı cinayeti, Türkiye’yi girdaba daha fazla çekecek bir sürece doğru götürüyor’
    "Sizin dünyada nasıl rejimleri desteklediğiniz bugün artık herkesin malumu olmuştur. Siz 4 Kasım’da sizin elinizi keserek size hizmet etmek istemeyen büyük, hürriyet ve bağımsızlık yanlısı bir millet hakkında başka bir cinayet işlemek istiyorsunuz."

    "Umarım dünya ülkeleri ve halkları mevcut gerçekleri daha yakından görür, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan halkının mazlumluğunu daha çok fark eder."

    ERDOĞAN: DİĞER ÜLKELERDEKİ SUÇ ORTAKLARI

    Suudi Kralı Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    NY Times: Suudiler, Erdoğan'a Kaşıkçı için rüşvet teklif etmiş
    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü TBMM'deki parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de cinayeti düzenleyen 15 kişik Suudi ekibi için "Kimden emir alarak gelmişlerdir" derken "Varsa diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

    Erdoğan bugün de "Bu cinayetin örtbas edilmesine ve emri verenlerden işleyenlere dek sorumluların hiçbirinin adaletten kaçmasına izin vermemeye kararlıyız" diye konuştu.

    Bu arada Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar alabilmek için CIA Direktörü Gina Haspel'i soruşturma için Türkiye'ye göndermişti.

    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, Yemen, Suudi Arabistan, İran, Türkiye, ABD
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