Ruhani: Suudiler, Kaşıkçı cinayetini ABD'nin koruması olmadan işleyemezdi

'SUUDİ ARABİSTAN'I YÖNETEN KABİLE'
Bakanlar Kurulu'nda "Kimse günümüz dünyasında ve 21. yüzyılda böyle bir organize cinayete, böyle menfur bir cinayeti planlayacak sisteme tanıklık edeceğini düşünemezdi. Amerika'nın desteği, koruması olmadan bir ülkenin böyle bir suçu işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" çıkışını yapan İran Cumhurbaşkanı, Suudi kraliyetini 'ülkeye hükümranlık eden kabile' diye niteledi.
Bu kabilenin bir güvenlik şemsiyesi olduğunu, cinayetleri kendisini destekleyen süper güce dayanarak işlediğini, bu sayede uluslararası mahkemeler tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmekten kurtulduğunu ifade eden Ruhani, Suudi Arabistan'ın liderliğinde Mart 2015'ten beri Yemen'e yönelik devam eden saldırılara atıfla "Yemen halkı yıllardır bombalar altında inliyor ve dünya buna karşı susuyor. Amerika'nın desteği, koruması olmasaydı Yemen halkı böyle bombalanabilir miydi" sorusunu yöneltti.
'İŞTE MEKKE-MEDİNE'YE HÜKMEDENLERİN GERÇEK YÜZÜ'
İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkatli ve tarafsız soruşturma talep etti:
'450 MİLYAR DOLAR İÇİN İNSANLIĞI UNUTTULAR'
Bu cinayetin, Mekke ve Medine'ye atıfla, Müslümanların en kutsal mekanlarının varolduğu bir ülkedeye hükmedenlerin gerçek içyüzünü gösterdiğini dile getiren Ruhani, alınacak tavrın, tüm dünya ülkeleri için bir sınav olacağını ve özellikle ABD ile Avrupa'nın insan haklar hassasiyetinin gerçekte ne olduğunu göstereceğini belirtti. Kendini insan hakları savunucusu addeden ABD gibi bir ülkenin Suudi Arabistan'a 450 milyar dolarlık satış anlaşması var diye Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavır almayı reddetmesinin inanılmaz bir şey olduğunun altını çizdi.
Bu cinayeti işleyenlerle birlikte onlara bu cinayeti işleme cesaretini verenlerin de mahkum edilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, ABD yönetiminin İran'ın tüm petrol ihracarını engelleyecek şekilde can damarlarını kesmeye yönelik ikinci yaptırım paketini 4 Kasım'da açıklayacak olmasına atıfla şunları söyledi:
'YAPTIRIMLARLA İRAN CİNAYETİ İŞLİYORSUNUZ'
"Umarım dünya ülkeleri ve halkları mevcut gerçekleri daha yakından görür, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan halkının mazlumluğunu daha çok fark eder."
ERDOĞAN: DİĞER ÜLKELERDEKİ SUÇ ORTAKLARI
Erdoğan bugün de "Bu cinayetin örtbas edilmesine ve emri verenlerden işleyenlere dek sorumluların hiçbirinin adaletten kaçmasına izin vermemeye kararlıyız" diye konuştu.
Bu arada Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar alabilmek için CIA Direktörü Gina Haspel'i soruşturma için Türkiye'ye göndermişti.
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