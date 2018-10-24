Koalisyon Deyr ez Zor’u yine vurdu: Ölü ve yaralılar var

Haberde, "IŞİD terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten koalisyon, Deyr ez Zor bölgesinin güneydoğusunda yer alan El Susa köyünde ve civarlarındaki yerleşimlere bir dizi bombardıman düzenledi" ifadelerine yer verildi.
Ajansın kesin rakam aktarmadan verdiği haberde koalisyonun saldırısında sivillerin yaşadığı bir evin yıkıldığı ve ev sakinlerinin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca koalisyonun bombardımanıyla eş zamanlı olarak DSG mevzilerinden aynı bölgeye toplarla ateş açtığı ifade edildi.
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