Koalisyon Deyr ez Zor’u yine vurdu: Ölü ve yaralılar var

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki El Susa köyüne bir hava saldırısı daha düzenlediği, köydeki sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası koalisyonun Deyz ez Zor'da yer alan El Susa köyüne düzenlediği hava saldırısının sivil halkın arasında ölüm ve yaralanmalara yol açtığı belirtildi.

Haberde, "IŞİD terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten koalisyon, Deyr ez Zor bölgesinin güneydoğusunda yer alan El Susa köyünde ve civarlarındaki yerleşimlere bir dizi bombardıman düzenledi" ifadelerine yer verildi.

Ajansın kesin rakam aktarmadan verdiği haberde koalisyonun saldırısında sivillerin yaşadığı bir evin yıkıldığı ve ev sakinlerinin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca koalisyonun bombardımanıyla eş zamanlı olarak DSG mevzilerinden aynı bölgeye toplarla ateş açtığı ifade edildi.