İran Dışişleri’nden İstanbul’daki dörtlü zirve yorumu: Biz olmadan Suriye sorunu çözülemez

© AA / Murat Kula Suriye konulu dörtlü zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Moskova'da bulunan Ansari, "Söz konusu Suriye olunca hiçbir ülke İran'ı devre dışı bırakamaz. İran bu anlamda önemli adımlar atıyor ve eylemleri, bölgede var olan gerçekliğe dayanıyor. Bu arada Türkiye, bazı diğer ülkeler gibi bunu anlıyor. Ama bu konuda mantık dışı duruş sergileyen ülkeler de var" dedi.

'İRAN, SURİYE HALKI VE HÜKÜMETİNİN TERÖRE KARŞI SAVAŞINDA SURİYE'NİN YANINDA OLDU'

Bu ülkelerin soruna yaklaşımı ‘başarısız' olarak nitelendiren Ansari, "İran, Suriye halkı ve hükümetinin teröre karşı savaşında son yıllarda ciddi biçimde Suriye'nin yanında oldu. İran, barış fikrini Astana formatı ve diğer temaslarında hayata geçirmeye çalışıyor. Birçok ülkede yapılan diğer görüşmeler de var, bu doğal bir şey. Ve onlar bu jeopolitik gerçekliği değiştiremez" yorumunda bulundu.