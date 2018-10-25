Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'i bombaladı: En az 19 ölü, 10 yaralı

Yemen'in batısındaki El Hudeyde şehrindeki Beyt el Fakıh bölgesine yönelik Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bombardımanında en az 19 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Masirah televizyon kanalının bildirdiğine göre hava saldırısı, biri çocuk 3 sivilin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirildi.

Kısa bir süre önce yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda, Suudi Arabistan önceliğindeki koalisyonun Yemen'de çarşı yerlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara, cenaze ve düğünlere yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu son üç yılda 16000 sivilin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor…