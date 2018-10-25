İsrail: Demir Kubbe, Gazze'den atılan roketi durdurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atıldığının tespit edildiğini öne sürdü.

Sözcü, Demir Kubbe hava savunma sisteminin bu roketi havada imha etmek için başka bir roket fırlattığını belirtti.

#عاجل متابعةً للتقارير حول صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول ومرحافيم، تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمّ إطلاق صاروخ اعتراض من #القبة_الحديدية باتجاهها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2018

​Adraee, Gazze'den atılan roketin imha edilip edilemediğine ilişkin bilgi vermezken, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada roketin Demir Kubbe tarafından durdurulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

Photo: Iron Dome intercept a rocket fired from Gaza. pic.twitter.com/VswmaCmvKo — Local Focus — Security Alerts (@LocalFocus1) October 24, 2018

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