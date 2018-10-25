Riyad’dan Moskova’ya siber güvenlik alanında işbirliği önerisi

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah es-Sevaha, Suudi yönetiminin Rusya’yı siber güvenlik alanında büyük bir aktör olarak gördüğünü ve bu alanda Moskova ile işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Riyad’da düzenlenen Future Investment Initiative (FII) forumunda konuşan es-Sevaha, siber güvenlik alanındaki deneyim ve teknolojilerin paylaşımı amacıyla Rus şirketlerle ortaklık kurma arayışında olduğunu kaydetti.

Suudi bakan, “Özellikle büyük veri, yapay zekâ ve siber güvenlik alanında ortaklıklar ve yatırımlar için mükemmel bir fırsat görüyoruz. Rusya’yı siber güvenlik alanında çok büyük bir aktör olarak görüyor, bu nedenle bu alandaki bilginin aktarımı, kapasitelerin ve fırsatların yaratılması, teknoloji transferi bizi gerçek anlamda mutlu edecek konular” diye konuştu.

“Büyük verilerin ve yapay zekânın doğru yönetim rotasını seçmemize, yönetim anlamındaki doğru kararları almamıza ve ekonomiyi geliştirmemize yardım ettiğine dair örnekler mevcut. Bu alanlar, Rus şirketleri için mükemmel bir yatırım olanağı sunuyor. Bu şirketler bize katılarak dönüşüme doğru bu yolculukta yardımcı olabilirler” diyen es-Sevaha, sözlerine şöyle devam etti: “Artık, bilgi, yetenek ve yenilik yararı iletebilenlerle en iyi şekilde işbirliği yapanların galip geldiği bir dünyada yaşadığımıza inanıyoruz ve onlarla (Rus şirketleriyle) birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Onlar bizim için önemli stratejik ortaklar.”