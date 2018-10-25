Veliaht Prens Selman: Ortadoğu, yeni Avrupa olacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde konuşan Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, Bahreyn, Kuveyt ve hatta yaşanan ihtilaflara rağmen Katar, önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen değişecek. Bu ülkeler güçlü ekonomilere sahip ve 5 yıl içinde tamamen farklı hale gelecekler. Eğer önümüzdeki 5 yıl içinde başarılı olursak Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Libya, Mısır, Ürdün gibi birçok ülke bizi takip edecek ve Ortadoğu'da önümüzdeki 30 yılda rönesans dönemi yaşanacak" ifadelerini kullandı.

#Saudi Crown Prince #MohammedbinSalman: The new Europe is the Middle East… #SaudiArabia, #Bahrain will be different, even #Qatar despite our differences, they have a strong economy and they will be different in 5 years. #CrownPrinceInFII2018https://t.co/2mGiDA25xO pic.twitter.com/PrUBkvhSwx — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 24, 2018

​Selman, "Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağına inanıyorum" diye ekledi.