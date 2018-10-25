Ensari: Rus-Türk İdlib anlaşması, İran'ın fikrinden doğdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma anlaşmasının İran'ın yaptığı önerilerin bir sonucu olduğunu belirtti.

© AP Photo / Sergey Grits Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasası komisyonu çalışmalarının hızlandırılması yönünde anlaştı

İran televizyonu Press TV'ye demeç veren Ensari, "İdlib anlaşmasının çerçevesi ve temel konseptleri İran'ın fikriydi" dedi.

Moskova ve Ankara'nın önemli bölümü teröristlerin kontrolündeki son kent olan İdlib'deki sorunun çözümüne farklı açılardan yaklaştığını anlatan Ensari, "Rusya, sorunun hızlı adımlarla çözülmesi taraftarıyken Türkiye de bunu belirsiz bir süreye yayma eğilimindeydi. İran ise, sert savaş veya sert barış yerine kademeli bir çözüm önerdi" dedi.

'PLANA GÖRE UYGULANIRSA TEK MERMİ DAHİ ATILMADAN İLERLEME SAĞLANIR'

Ensari, Rusya ve Türkiye'nin başlangıçta bu öneriye olumsuz yaklaştığını ancak daha sonra bunu kabul ettiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "İki partnerimizin başlangıçtaki olumsuz tutumuna rağmen sunduğumuz çerçeve ve öneri, İdlib anlaşmasının temeli olarak kabul edildi. Eğer bu anlaşmanın hükümleri plana göre uygulanırsa, tek mermi dahi atılmadan ilerleme sağlanır."