İsrail’den ‘Suriye’deki S-300’ün fotoğrafını çektik’ iddiası

ImageSat International'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ImageSat verileri, Suriye'nin geçenlerde Rusya'dan aldığı ilk S-300 bataryasının mevcut yerini ifşa ediyor" dendi.
#Imagesat #intelligence report #reveals the current location of the first #Syrian #S300 #battery which was recently received from #Russia.— imagesatintl (@imagesatint) 25 Ekim 2018
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24 Ekim'de yapıldığı belirtilen uydu fotoğrafına eklenen yazıda, "Suriye, Masyaf, Suriye'nin yeni S-300'ünün yerleştirildiği yer. Halihazırda S-300 sisteminin 4 fırlatma rampası, bu yakınlarda inşa edilen mevzilere konuşlandırıldı. Bu arada S-300'ün bazı bileşenleri yok" ifadelerine yer verildi.
We found it!#Breaking: #imagesat #intelligence report reveals the location of the first #Syrian #S300, which arrived from #Russia during the last days of September 2018. pic.twitter.com/fXMRSUHFYd— imagesatintl (@imagesatint) 24 Ekim 2018
ImageSat'ın açıklamasında, "Suriye, ilk S-300 sistemini Rusya'dan aldı ve Rus S-400 bataryasına 1.3 km mesafeye yerleştirdi" dendi.
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