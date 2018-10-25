İsrail’den ‘Suriye’deki S-300’ün fotoğrafını çektik’ iddiası

ImageSat International'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ImageSat verileri, Suriye'nin geçenlerde Rusya'dan aldığı ilk S-300 bataryasının mevcut yerini ifşa ediyor" dendi.

24 Ekim'de yapıldığı belirtilen uydu fotoğrafına eklenen yazıda, "Suriye, Masyaf, Suriye'nin yeni S-300'ünün yerleştirildiği yer. Halihazırda S-300 sisteminin 4 fırlatma rampası, bu yakınlarda inşa edilen mevzilere konuşlandırıldı. Bu arada S-300'ün bazı bileşenleri yok" ifadelerine yer verildi.

ImageSat'ın açıklamasında, "Suriye, ilk S-300 sistemini Rusya'dan aldı ve Rus S-400 bataryasına 1.3 km mesafeye yerleştirdi" dendi.