Suudi Arabistan'ın boykot edilen 'Çöl Davos'unda toplam 60 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı

© REUTERS / FAISAL AL NASSER Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'boykot' edildiği söylenen toplantıdan 30 milyar dolarlık 15 anlaşma çıktı

Etkinliğin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "FII'nin devam ettiği 3 gün boyunca toplam tutarı 60 milyar doların (225 milyar Suudi Arabistan riyali) üzerinde olan anlaşmaların imzalandığı duyuruldu" dendi.

Etkinliğin son gününde Suudi Arabistan Yatırımlar Genel İdaresi'nin (SAGIA), konut inşaatları da dâhil olmak üzere inşaat alanında toplam 3.7 milyar dolar tutarında bir dizi mutabakat belgesinin imzalandığını duyurduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yıl FII 88 ülkeden 3 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı topladı, katılımcıların arasında 8 ülke lideri ve 20'nin üzerinde bakan bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.