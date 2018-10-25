Suriye Savunma Bakanı: İdlib’i kontrolümüz altına alacağız

© REUTERS / Maxim Shemetov Suriye Başmüftüsü: İdlib'de zafer yakın

Suriye Meclisi'nde konuşan Eyüb, "İdlib istisna olmayacak. Bu, dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Diğer üçü artık Suriye devletinin kontrolüne girdi. Suriye'nin tüm bölgelerini kurtardık. Bu, durum çıkmaza girerse ordumuzun yükümlülüklerini yerine getirmeye ve devlet kontrolü altında olmayan tek bir bölge bırakmamaya hazır olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin elindeki tek kozun Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaldığını dile getiren Savunma Bakanı, "DSG'nin iki seçeneği var. Bunlar, görüşmeler ya da Suriye ordusu DSG'nin kontrolündeki tüm toprakları özgürleştirmesi" dedi.

Eyüb ayrıca ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu söyledi.