'Suudi Arabistan ile Rusya, petrol piyasasında istikrarı korumak için yapılan anlaşmanın kapsamını genişletecek'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, Moskova ile Riyad yönetimlerinin, petrol piyasasında istikrarı korumak için yapılan anlaşmanın kapsamını genişletme konusunda mutabakat sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan resmi yayın organı El Ekberiye televizyonunun haberine göre Falih, "Suudi Arabistan ve Rusya, diğer petrol üreten ülkelerin liderleriyle birlikte pazardaki dengelerin bozulmasının önüne geçmek için müdahalede bulunacak" dedi.

Kasım 2016'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye ülkeler, petrol üretimini günlük 1.2 milyon varille kısıtlayan Viyana Anlaşması'nı imzalamıştı. Rusya anlaşma kapsamında günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltmayı taahhüt etmişti.

Aralık 2016'da da OPEC üyesi olmayan 11 ülke, petrol üretimini günlük 558.00 varille kısıtlama kararı aldıklarını açıklamıştı.