Peskov: Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri Suriye'yle ilgili ortak konular bulmaya çalışacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın İstanbul'da Suriye krizine çözüm bulmak için bir araya gelecek Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin Suriye'yle ilgili ortak konular bulmaya çalışacağını belirtti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılacak önemli zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Peskov, liderlerin Suriye'yle ilgili ortak konular bulmak için farklı formatları birleştirme ve 'saatlerini ayarlama' üzerinde duracağını ifade etti.

'ORTAK BASIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR'

"Rusya Devlet Başkanı için yarın çalışma günü. Devlet Başkanı'nın özellikle Suriye'ye ayrılan bir uluslararası gündemi var. İstanbul'daki zirve 14.00'te başlayacak. Liderlerin zirveden sonra bir basın açıklaması yayınlamasını bekliyoruz" diyen Peskov, Putin'in ikili görüşmeler yapacağını ekledi.

'RUSYA VE AVRUPA ARASINDA İHTİLAF DEĞİL YAKLAŞIM FARKI VAR'

Peskov, Rusya ile Avrupa arasında Suriye'ye insani yardım gönderilmesi konusunda çözülemeyecek ihtilaflar olduğu söylemlerini de yanıtladı.

Sözcü, "Bunlar ihtilaf değil. Farklı yaklaşımlar mevcut. Doğal olarak, herkes Suriye'de siyasi çözüm bulunmasını istiyor. Ortak amaç bu, ancak kullanılan araçlar ve taktik bakımından elbette görüş ayrılıkları olabilir" diye konuştu.