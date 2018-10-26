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16:57 26 Ekim 2018
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    Suriye, İstanbul'daki dörtlü zirve sayesinde AB'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyor

    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Ortadoğu
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    Suriye hükümeti, İstanbul'da yapılacak dörtlü zirvenin AB ülkelerinin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını sağlayacağını düşünüyor.

    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
    Suriye konulu dörtlü zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un yarın İstanbul'da yapacağı zirve hakkında İzvestiya'ya konuşan Baas partisi milletvekili Alan Baker, zirvenin en önemli sonuçlarından birinin ABD'nin çözüme ilişkin bakışının tecrit edilmesi olabileceğini belirtti.

    'ABD, BASKI ALTINA ALINABİLİR'

    Zirve sayesinde AB'nin Suriye'ye yaptırımlarının yakın gelecekte kaldırılmasını umduğunu söyleyen Baker, "Fransa ve Almanya'nın zirvede yer alması ve ABD'nin müttefiklerinin Rusya'yla doğrudan çalışmasının, ABD'yi baskı altına alacağını ve bunun en önemli sonuç olacağını düşünüyoruz. Zirve sırasında Fransa'nın yaptırımları kaldırmasının gündeme geleceğini umuyoruz. Moskova, daha önce AB ülkelerine bu yönde tavsiyede bulunmuştu" dedi.

    'ORTAK KARARLAR ALINMASINI BEKLİYORUZ'

    Suriyeli muhaliflerin Moskova grubu temsilcisi ve Suriye Değişim ve Özgürlük İçin Halk Cephesi Başkanı Kadri Cemil, taraflar arasındaki mevcut ihtilaflara rağmen zirvede ortak kararlar alınmasını beklediklerini söyledi.

    Suriye
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    İstanbul'daki dörtlü zirve ABD'nin Suriye'de devre dışı kaldığının kanıtı mı?
    Cemil, "Astana üçlüsü ve küçük grup arasında krizin çözümüne yaklaşıma ilişkin ilkesel görüş ayrılıkları var. Bu iki grup arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak gerekiyor. Suriye krizinin çözümünde rol oynamak isteyen tüm ülkelerle görüş alışverişi yapılmadı" diye konuştu.

    'ALMANYA VE FRANSA ANAYASA KOMİTESİNİ GÜNDEME GETİRECEK'

    Almanya hükümeti basın sözcüsü yardımcısı Martina Flitz, Putin ve Erdoğan'ın yaptığı İdlib anlaşmasının gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

    Flitz, Almanya ve Fransa'nın Suriye anayasa komitesi kurulması konusunu gündeme getirmeyi planladığını da söyledi.

    'FRANSA İŞBİRLİĞİ İÇİN GEREK KOŞULLARIN OLUŞACAĞINI UMUYOR'

    Hüseyin Caber Ansari
    © AFP 2018 / SALVATORE DI NOLFI
    İran Dışişleri’nden İstanbul’daki dörtlü zirve yorumu: Biz olmadan Suriye sorunu çözülemez
    İzvestiya'ya konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Astana sürecini garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'dan anayasa komitesi kurulmasına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

    Fransız yetkili, "Paris yönetimi, Astana grubu ve küçük grubun işbirliği yapması için gereken koşulların oluşmasını bekliyor" diye ekledi.

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    Etiketler:
    27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek dörtlü zirve, İzvestiya, Avrupa Birliği (AB), Baas Partisi, Baas partisi milletvekili Alan Baker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya, Fransa, Rusya, Suriye, İstanbul, Türkiye
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