Suriye, İstanbul'daki dörtlü zirve sayesinde AB'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyor

'ABD, BASKI ALTINA ALINABİLİR'
Zirve sayesinde AB'nin Suriye'ye yaptırımlarının yakın gelecekte kaldırılmasını umduğunu söyleyen Baker, "Fransa ve Almanya'nın zirvede yer alması ve ABD'nin müttefiklerinin Rusya'yla doğrudan çalışmasının, ABD'yi baskı altına alacağını ve bunun en önemli sonuç olacağını düşünüyoruz. Zirve sırasında Fransa'nın yaptırımları kaldırmasının gündeme geleceğini umuyoruz. Moskova, daha önce AB ülkelerine bu yönde tavsiyede bulunmuştu" dedi.
'ORTAK KARARLAR ALINMASINI BEKLİYORUZ'
Suriyeli muhaliflerin Moskova grubu temsilcisi ve Suriye Değişim ve Özgürlük İçin Halk Cephesi Başkanı Kadri Cemil, taraflar arasındaki mevcut ihtilaflara rağmen zirvede ortak kararlar alınmasını beklediklerini söyledi.
'ALMANYA VE FRANSA ANAYASA KOMİTESİNİ GÜNDEME GETİRECEK'
Almanya hükümeti basın sözcüsü yardımcısı Martina Flitz, Putin ve Erdoğan'ın yaptığı İdlib anlaşmasının gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.
Flitz, Almanya ve Fransa'nın Suriye anayasa komitesi kurulması konusunu gündeme getirmeyi planladığını da söyledi.
'FRANSA İŞBİRLİĞİ İÇİN GEREK KOŞULLARIN OLUŞACAĞINI UMUYOR'
Fransız yetkili, "Paris yönetimi, Astana grubu ve küçük grubun işbirliği yapması için gereken koşulların oluşmasını bekliyor" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)