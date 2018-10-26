Netanyahu'dan Umman sürprizi

Netanyahu, Körfez'in küçük ama stratejik ülkesi Umman Sultanlığı'na resmi ziyaret düzenlediğini, ziyaretin tamamlanması sonrası duyurdu.
PM Netanyahu returned from an official diplomatic visit to Oman where he met with Sultan Qaboos bin Said.— PM of Israel (@IsraeliPM) 26 Ekim 2018
This visit is a significant step in implementing the policy outlined by PM Netanyahu on deepening relations with the states of the region while leveraging Israel's advantages pic.twitter.com/basy7da7JS
İsrail Başbakanı'nın Twitter hesabından, Netanyahu'nun Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'le görüşmesine dair fotoğraflar eşliğinde açıklamalara yer verildi.
The Prime Minister's visit is a significant step in implementing the policy outlined by Prime Minister Netanyahu on deepening relations with the states of the region while leveraging Israel's advantages in security, technology and economic matters. pic.twitter.com/9X7BdrzNFd— PM of Israel (@IsraeliPM) 26 Ekim 2018
ABBAS'IN ARDINDAN
İsrail Başbakanı'ndan önce de Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Umman'a üç günlük ziyaret düzenleyip Kabus'la biraraya gelmişti.
Netanyahu'nun Umman çıkarmasına Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ve isithbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de eşlik etti.
'ORTADOĞU BARIŞI' SOSLU AÇIKLAMA
"Netanyahu, Sultan Kabus'la görüştüğü Umman'a resmi diplomatik ziyaretten geri döndü. İki ülke arasındaki uzun temasların ardından, Netanyahu ile eşi, Umman hükümdarı Sultan Kabus'dan davet almıştır. Bu, 1996'dan beri Umman'a İsrail'den başbakan düzeyinde ilk ziyaret. Netanyahu'nun İsrail'in güvenlik, teknoloji ve ekonomide avantajlarını güçlendirirken bölge ülkeleriyle ilişkileri derinleştirme politikasının hayata geçirilmesinde önemli bir adım."
"Ziyaretin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Ortadoğu'da barış sürecini ilerletmenin yolları kadar Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması bağlamında ortak çıkarları ilgilendiren birçok konunun ele alındığı belirtildi."
İLK ADIMLAR RABİN-PERES'DEN
KÖRFEZ'LE İTTİFAK PEŞİNDE
İran'a karşı Suudi kraliyetiyle arasından su sızmayan Netanyahu, Körfez ülkeleriyle ittifak çabasında. Bunu sık sık ifade eden İsrail lideri, son olarak geçen hafta parlamentoya hitabında "Nükleer İran tehdidine karşı İsrail ile Arap ülkeleri hiç olmadıkları kadar yakınlaştı" dedi.
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