Netanyahu'dan Umman sürprizi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Körfez'in Sünni krallıklarından farklı olarak tarafsız-arabulucu ülkesi konumundaki Umman'a resmi ziyarette bulundu. Önceden açıklanmayan ziyaretin tamamlanmasının ardından Netanyahu tarafından fotoğrafları yayımlandı.

Netanyahu, Körfez'in küçük ama stratejik ülkesi Umman Sultanlığı'na resmi ziyaret düzenlediğini, ziyaretin tamamlanması sonrası duyurdu.

PM Netanyahu returned from an official diplomatic visit to Oman where he met with Sultan Qaboos bin Said.

This visit is a significant step in implementing the policy outlined by PM Netanyahu on deepening relations with the states of the region while leveraging Israel's advantages pic.twitter.com/basy7da7JS — PM of Israel (@IsraeliPM) 26 Ekim 2018

İsrail Başbakanı'nın Twitter hesabından, Netanyahu'nun Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'le görüşmesine dair fotoğraflar eşliğinde açıklamalara yer verildi.

The Prime Minister's visit is a significant step in implementing the policy outlined by Prime Minister Netanyahu on deepening relations with the states of the region while leveraging Israel's advantages in security, technology and economic matters. pic.twitter.com/9X7BdrzNFd — PM of Israel (@IsraeliPM) 26 Ekim 2018

Umman devlet televizyonunda da 1996'dan beri bir İsrail Başbakanı tarafından düzenlenen ilk ziyareti teyit eden açıklama yayımlandı. Aslında Umman ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.

ABBAS'IN ARDINDAN

İsrail Başbakanı'ndan önce de Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Umman'a üç günlük ziyaret düzenleyip Kabus'la biraraya gelmişti.

Netanyahu'nun Umman çıkarmasına Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ve isithbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de eşlik etti.

'ORTADOĞU BARIŞI' SOSLU AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Netanyahu, Sultan Kabus'la görüştüğü Umman'a resmi diplomatik ziyaretten geri döndü. İki ülke arasındaki uzun temasların ardından, Netanyahu ile eşi, Umman hükümdarı Sultan Kabus'dan davet almıştır. Bu, 1996'dan beri Umman'a İsrail'den başbakan düzeyinde ilk ziyaret. Netanyahu'nun İsrail'in güvenlik, teknoloji ve ekonomide avantajlarını güçlendirirken bölge ülkeleriyle ilişkileri derinleştirme politikasının hayata geçirilmesinde önemli bir adım."

"Ziyaretin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Ortadoğu'da barış sürecini ilerletmenin yolları kadar Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması bağlamında ortak çıkarları ilgilendiren birçok konunun ele alındığı belirtildi."

İLK ADIMLAR RABİN-PERES'DEN

© AP Photo / Sebastian Scheiner İsrail Peres'i uğurladı

Umman'a 1994'te giden ilk İsrail Başbakanı, 1995'te suikasta kurban İzak Rabin olmuştu. 1996'da halefi Şimon Peres Umman ve Katar'ı ziyaret edip bu iki Körfez ülkesinde İsrail ticari temsilciliği açmıştı.

KÖRFEZ'LE İTTİFAK PEŞİNDE

İran'a karşı Suudi kraliyetiyle arasından su sızmayan Netanyahu, Körfez ülkeleriyle ittifak çabasında. Bunu sık sık ifade eden İsrail lideri, son olarak geçen hafta parlamentoya hitabında "Nükleer İran tehdidine karşı İsrail ile Arap ülkeleri hiç olmadıkları kadar yakınlaştı" dedi.