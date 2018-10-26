Suriye'nin BM Temsilcisi: Gerektiğinde İdlib'in kontrolünü yeniden elimize alacağız

© Sputnik / Iliya Pitalev Suriye Savunma Bakanı: İdlib’i kontrolümüz altına alacağız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye konulu toplantısında konuşan Caferi, "İdlib, ülkemizin çok önemli bir parçası. İdlib'i yeniden kontrolümüz altına alma niyetindeyiz. BM'de haklarımızı koruma yönünde politik ve diplomatik çalışma yürütüyoruz. Gerekli bulduğumuzda İdlib'i yeniden kontrolümüz altına alma hakkına sahibiz" dedi.

Caferi'nin konuşması, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'in çıkışıyla kesildi. Pierce, Suriye temsilcisinin bu açıklamasının, Ruslar ve Türkler arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayı bozduğunu iddia etti.

İdlib'in Suriye'nin çok önemli bir bölgesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Caferi, sözlerine şöyle devam etti: "Orada 30 bin terörist toplanıp Rus-Türk anlaşmasına aykırı olarak Halep'i ateşe tutarken bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Elbette İdlib üzerindeki egemenliğimizi yeniden kuracağız ve bunu gerekli bulduğumuzda yapacağız, çünkü İdlib topraklarımızın bir parçası".

İngiliz diplomatın çıkışına dikkat çeken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise şöyle konuştu: "Somut bir soruydu: Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşması uygulanıyor mu? Yanıt evet, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına uyuluyor. Ama aynı zamanda Suriye temsilcisinin söylediğini tekrarlamak isterdim: Söz konusu, bağımsız Suriye'nin bir parçası olan topraklardır ve elbette eninde sonunda Suriye meşru yönetiminin topraklarının tümü üzerinde kontrol sağlayacağından hareket ediyoruz".