İsrail ordusu: Roket saldırısına cevap olarak İsrail jetleri Gazze hedeflerini vuruyor

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı ileri sürülen roket saldırısına karşılık verildiği bildirildi. İsrail ordusuna ait savaş uşakları ve helikopterlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine saldırı düzenlediği kaydedildi.

© AFP 2018 / JACK GUEZ İsrail: Demir Kubbe, Gazze'den atılan roketi durdurdu

​İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerin Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait bazı hedeflere 2.5 saattir hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Gazze'den atıldığı ileri sürülen roketler nedeniyle siren seslerinin duyulmasına atıfta bulunularak, "İsrail'de siren sesleri ne kadar çok duyulursa, Gazze'deki hedefler o kadar vurulacak. Teröristler sivilleri hedef alıyor, biz terörü hedef alıyoruz" denildi.

🚨 More air raid sirens are currently sounding in Israel, more targets will be struck in Gaza. Terrorists target civilians, we target terror. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 26, 2018

​Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bir sosyal medya diğer paylaşımında, Demir Kubbe'nin roketlere karşılık verdiği anlara ait olduğu belirtilen bir video yayınlandı.

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 26, 2018

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini aktardı.

Atılan roketlere ilişkin Gazze'deki Filistinli gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.