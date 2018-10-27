İslami Cihad Hareketi: İsrail'le ateşkese vardık

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.
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İSRAİL'DEN GAZZE'YE BOMBARDIMAN
İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.
Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.
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