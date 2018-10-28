İsrail'den ABD'deki sinagog saldırısı ile ilgili açıklama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı "vahşice" nitelendirerek, anti-semitik değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / John Altdorfer ABD'deki sinagog saldırısında ölü sayısının 11'e yükseldiği doğrulandı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Pittsburgh'daki Sinagog'a düzenlenen öldürücü saldırıdan dolayı büyük hüzün ve dehşet içindeyim" dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bütün İsrail halkı, hayatını kaybedenlerin aileleriyle beraber derin üzüntü içindedir. Biz Pittsburgh'daki Yahudi toplumuyla beraberiz ve yanlarındayız. ABD halkı ile beraber acımasız anti-semitik vahşete karşı duracağız"

Netanyahu ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği açıklamasında, yaralıların sağlığına kavuşmaları için dua ettiklerini belirtti.