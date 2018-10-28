İsrail'den ABD'deki sinagog saldırısı ile ilgili açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Pittsburgh'daki Sinagog'a düzenlenen öldürücü saldırıdan dolayı büyük hüzün ve dehşet içindeyim" dediği aktarıldı.
© REUTERS / John Altdorfer
Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Bütün İsrail halkı, hayatını kaybedenlerin aileleriyle beraber derin üzüntü içindedir. Biz Pittsburgh'daki Yahudi toplumuyla beraberiz ve yanlarındayız. ABD halkı ile beraber acımasız anti-semitik vahşete karşı duracağız"
Netanyahu ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği açıklamasında, yaralıların sağlığına kavuşmaları için dua ettiklerini belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)