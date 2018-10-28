Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'deki ateşkes ihlalleri azaldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rus tarafının son 24 saat içinde 2 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türk tarafınınsa herhangi bir ihlal saptamadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan ateşkes ihlalleri bülteninde, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyette olan yasadışı silahlı oluşumlar tarafından yapılan ateşkes ihlallerinin sayısında azalma olduğu görülüyor. Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı Hama'da 1, Lazkiye'de 1 olmak üzere toplam 2 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafıysa herhangi bir ihlal saptanmadı" açıklamasına yer verildi.

Son 24 saat içinde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığını aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında değişiklik olmadığını ekledi.

'LÜBNAN VE ÜRDÜN'DEN 576 KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ'

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi' son 24 saat içinde Lübnan ve Ürdün'den 576 Suriyelinin daimi ikamet yerlerine döndüklerini açıkladı.

© Sputnik / ZAHRAA AL-AMIR Rusya: Son 24 saatte 317 Suriyeli evine döndü

Gün içinde Suriye'nin diğer bölgelerinden 290'dan fazla kişinin daimi ikamet yerlerine döndüğü de kaydedilen açıklamada, merkez görevlilerinin Deyr ez Zor'da gerçekleştirdiği insani yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlara 1.95 ton ağırlığında 450 gıda paketinin dağıtıldığı ifade edildi.

Merkez, Suriyeli istihkâm birlikleri, yerleşim birimlerinde mayın temizleme faaliyetlerini sürdürdüğünü, son bir günde ‘2'si el yapımı olmak üzere toplam 38 patlayıcı maddenin saptanarak imha edildiğini vurguladı.

İstihkâm birliklerinin toplam 10 hektarlık alanı, 9 binayı ve 2 kilometrelik yolu mayınlardan temizlediği belirtildi.