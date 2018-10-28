Suriye'nin tek adası, yabancı turistleri ağırlamaya hazır

'BURASI ÇOK İLGİNÇ BİR YER'
Adayı ziyaret eden bir grup yabancı gazetecilere konuşan yerli turist Behçet Sannun, "Biz Humus'ta oturuyoruz. Birçok kez Tartus'a geldik ama daha önce hiç Arvad Adası'na gidemedik. Burası çok ilginç bir yer. Suriye'de çok tarihi yer var. Elbette Arvad da tarihi yerler listesinin bir parçası ve turistlerin özel ilgisini hak ediyor" diye konuştu.
ADADA GENEL TEMİZLİK YAPILDI
Adada bu yakınlarda genel temizlik yapıldı. Şimdi de yerel yönetim, başta Lübnan ve Kıbrıs'tan olmak üzere yabancı turistleri beklediklerini duyurdu.
Arvad Belediye Başkanı Ali Nicim, "Bakın, bu yapı bin yaşında, nasıl da güzel korundu! Bu Türk hamamı. Hatta yeniden ziyaretçilere açmak istedik ama yapının korunması adına bu fikirden vazgeçtik. Size birçok şey anlatabilirim, köprüyü de kaleyi de" diye açıkladı.
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