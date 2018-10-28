Suriye'nin tek adası, yabancı turistleri ağırlamaya hazır

© AP Photo / Hasan Ammar Suriye Turizm Bakanı: Rus yatırımcıları bekliyoruz

Halihazırda yaklaşık 6 kilometrekarelik alana sahip adada, büyük oranı balıkçılık ve tekne yapımı alanlarında çalışan 5 bin civarında kişi yaşıyor. Arvad zengin geçmişe ve henüz şimdilik sadece Suriyeli turistleri cezbeden çok sayıda anıta sahip.

'BURASI ÇOK İLGİNÇ BİR YER'

Adayı ziyaret eden bir grup yabancı gazetecilere konuşan yerli turist Behçet Sannun, "Biz Humus'ta oturuyoruz. Birçok kez Tartus'a geldik ama daha önce hiç Arvad Adası'na gidemedik. Burası çok ilginç bir yer. Suriye'de çok tarihi yer var. Elbette Arvad da tarihi yerler listesinin bir parçası ve turistlerin özel ilgisini hak ediyor" diye konuştu.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN AFP muhabiri: 3000 yıllık Ayn Dara tapınağı Türkiye'nin bombardımanında yerle bir oldu

Adadaki şehir M.Ö. ikinci binyılda Fenikeliler tarafından kuruldu. Arvad her zaman bu adayı ele geçirenlerin ileri karakolu rolünü oynuyordu. Eski Mısır, Roma, Bizans ve haçlıların kontrolündeydi. Haçlı seferleri bittikten sonra adanın kontrolü Müslümanlara geçti.

ADADA GENEL TEMİZLİK YAPILDI

Adada bu yakınlarda genel temizlik yapıldı. Şimdi de yerel yönetim, başta Lübnan ve Kıbrıs'tan olmak üzere yabancı turistleri beklediklerini duyurdu.

Arvad Belediye Başkanı Ali Nicim, "Bakın, bu yapı bin yaşında, nasıl da güzel korundu! Bu Türk hamamı. Hatta yeniden ziyaretçilere açmak istedik ama yapının korunması adına bu fikirden vazgeçtik. Size birçok şey anlatabilirim, köprüyü de kaleyi de" diye açıkladı.