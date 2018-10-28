ABD koalisyonu Deyr ez-Zor'da yine sivilleri bombaladı: 5 ölü

© AP Photo / Vadim Ghirda Koalisyon Deyr ez Zor’u yine vurdu: Ölü ve yaralılar var

Yerel kaynakların Suriye devlet haber ajansı SANA'ya verdiği bilgiye göre, ABD komutasındaki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları köyde bir evi bombaladı. Kaynaklar bombardıman sonucunda, evde bulunan anne ve babanın yanı sıra iki çocuğu ile köy ahalisinden bir vatandaş olmak üzere toplam 5 sivil vatandaşın öldüğünü bildirdi.

Koalisyon daha önce de Susa'yı bombalayarak sivillerin ölümüne yol açmıştı. ABD'li yetkililer, saldırılarda sivillerin öldüğü haberleri reddederek hedefin sadece IŞİD olduğunu savunuyor.