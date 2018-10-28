İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi

© REUTERS / Amir Cohen İsrail ordusu: Roket saldırısına cevap olarak İsrail jetleri Gazze hedeflerini vurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna İsrail'in düzenlediği hava saldırısında, 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada ise, İsrail-Gazze sınırı üzerindeki güvenlik şeridine yaklaşan ve burada patlayıcı cihaz yerleştirdikleri iddia edilen üç Filistinliyi vurulduğu savunuldu. 'Gazze ile İsrail arasındaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluşan bir grubun hava saldırısıyla hedef alındığı' belirtilen açıklamada, bahsedilen şahısların son durumuna dair bilgi verilmedi.

Filistin Kızılayı sözcüsü Erab Fukaha, Sputnik'e yaptığı açıklamada sınır bölgesinden üç Filistinli çocuğun cesedini teslim aldıklarını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra tarafından yapılan açıklamaya göre ise İsrail, Gazze'nin güneydoğu sınırında düzenlediği saldırı sonucu 12 ila 14 yaşlarında 3 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. Kudra, ilk yardım ekiplerinin çocukların cansız bedenlerini bombalanan sınır bölgesinden kaldırarak Şüheda el-Aksa Hastanesi'ne naklettiğini aktardı.

Çocukların kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırı yakınlarındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, olayın olduğu bölgeye İsraillilere ait çok sayıda askeri araç girişi gerçekleşirken, savaş uçakları bölge üzerinde yoğun uçuşlar yaptı.