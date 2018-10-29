‘Eşiyle anlaşmazlık yaşayan kadına zorla ayak öptürdü’

Lübnan'da bir subayın, eşiyle anlaşmazlık yaşayan bir kadına eşinin ayaklarını öptürdüğü görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Lübnan'da yayın yapan El Enbaa gazetesi, Lübnanlı bir subayın, eşiyle anlaşmazlık yaşayan başka bir kadına zorla eşinin ayağını öptürdüğü bir video yayınladı.

عسكري لبناني أجبر "سيدة فقيرة" على تقبيل قدم زوجته اعتذاراً عن خلافات شخصية.. وهذا مصيره!



https://t.co/8XSeVOu3cP#لبنان pic.twitter.com/wYNLLD8uNi — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) October 27, 2018

​Sosyal medyada yayılan videoda subayın eşi videoyu kaydederken diğer kadın gelip ayağını öpüyor. Bunun üzerinde Lübnan istihbaratı subay ve eşiyle ilgili soruşturma başlattı.

Lübnan ordusu da olayla ilgili bir açıklama yaptı: "Sosyal medyada iki kadının videosu yayıldı. Kadınlardan biri bir askerin eşi ve diğer kadına zorla ayaklarını öptürüyor. Ordu Komutanlığı söz konusu kişiyi gerekli disiplin tedbirleri almak için tevkif etti."