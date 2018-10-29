Şam'daki Suriye Ulusal Müzesi'nin bir bölümü yeniden kapılarını açtı

Müzenin Müdür Yardımcısı Ahmed Deeb müzenin tamamını açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Müzenin bahçesi çatışmalar sırasında halka açıktı ancak binaya girmek yasaktı.
Tarihi ticaret yollarının üstünde bulunan Suriye, zengin ve çeşitli bir kültürel mirasa sahip. Başkentteki Ulusal Müze'de bulunan eserler korunabilmiş olsa da çatışmalarda ülkenin farklı bölgelerindeki birçok tarihi eser zarar gördü ya da yok oldu.
Halep'in tarihi kent merkezi de savaşta büyük hasar aldı. Bunun yanında ülkeden sayısız tarihi eserin de savaşı fırsat gören kaçakçılar tarafından başka ülkelere kaçırıldığı tahmin ediliyor.
Hükümet yetkilileri ay başında yaptıkları açıklamada, halen muhalif militanların elinde olan bölgelerden ve sınırdan binlerce tarihi eserin 'kurtarıldığını' açıklamış ve bu eserleri Şam'daki Opera Binası'nda sergilemişti.
Suriye ordusu yıl başında Şam'ın tam kontrolünü yeniden sağlamıştı.
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