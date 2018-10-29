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13:41 29 Ekim 2018
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    Suriye Ulusal Müze

    Şam'daki Suriye Ulusal Müzesi'nin bir bölümü yeniden kapılarını açtı

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
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    İç çatışmalar nedeniyle 6 yıl önce kapanan başkent Şam'daki Ulusal Müze'nin bir kısmı yeniden ziyaretçilere açıldı. İç çatışmaların başlamasının ardından müze kapatılarak içindeki tarihi eserlerin büyük bölümü korunmak üzere gizli yerlere taşınmıştı.

    Palmira
    © REUTERS / Omar Sanadiki
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    6 yıl önce kapanan Şam'daki Suriye Ulusal Müzesi'nin kapıları dün ziyaretçilere tekrar açıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed el Ahmed 'müzenin yeniden açılmasının ülkenin zengin kültürel mirasının ‘terörizm' ile yok edilemediğinin açık mesajı' olduğunu söyledi.

    Müzenin Müdür Yardımcısı Ahmed Deeb müzenin tamamını açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Müzenin bahçesi çatışmalar sırasında halka açıktı ancak binaya girmek yasaktı.

    Tarihi ticaret yollarının üstünde bulunan Suriye, zengin ve çeşitli bir kültürel mirasa sahip. Başkentteki Ulusal Müze'de bulunan eserler korunabilmiş olsa da çatışmalarda ülkenin farklı bölgelerindeki birçok tarihi eser zarar gördü ya da yok oldu.

    Şam
    © Sputnik / HASSAN HASHEM
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    UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Palmira antik kenti de, IŞİD'in eline geçmesinin ardından ciddi zarar görmüştü.

    Halep'in tarihi kent merkezi de savaşta büyük hasar aldı. Bunun yanında ülkeden sayısız tarihi eserin de savaşı fırsat gören kaçakçılar tarafından başka ülkelere kaçırıldığı tahmin ediliyor.

    Hükümet yetkilileri ay başında yaptıkları açıklamada, halen muhalif militanların elinde olan bölgelerden ve sınırdan binlerce tarihi eserin 'kurtarıldığını' açıklamış ve bu eserleri Şam'daki Opera Binası'nda sergilemişti.

    Suriye ordusu yıl başında Şam'ın tam kontrolünü yeniden sağlamıştı.

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    Etiketler:
    IŞİD, UNESCO, Suriye Ulusal Müzesi, Ahmed Deeb, Muhammed el Ahmed, Şam'daki Opera Binası, Halep, Palmira, Suriye, Şam
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