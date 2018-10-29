BAE, İsrail'i ilklerle şad etti

İsrail, İran'a karşı doğal müttefik gördüğü Körfez Arap krallıklarını fethe çıktı. Netanyahu'nun Umman ziyaretini, bakanlarının BAE çıkarması takip etti. Abu Dabi'deki judo turnuvasında İsrail milli marşı çalınırken, Şeyh Zayed Camii, İsrail Kültür ve Spor Bakanı'nı ağırladı.

© Fotoğraf : İsrail Başbakanlığı Twitter hesabı Netanyahu'dan Umman sürprizi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sürpriz Umman ziyaretinin ardından İsrail'den bir grup bakan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.

İletişim Bakanı Naama Henig başkanlığında bir heyet Dubai'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı'na katılırken Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Uluslararası Judo Federasyonu Turnuvası'nı izlemek üzere soluğu Abu Dabi'de aldı.

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Bununla birlikte pazar günü turnuvada İsrail'in altın madalya kazanması nedeniyle Abu Dabi'de İsrail bayrağı göndere çekilirken İsrail milli marşı çaldı.

KÖRFEZ'DE İLK KEZ İSRAİL MİLLİ MARŞI

© AFP 2018 / THOMAS HARTWELL Umman'dan İsrail iması: Sorunları çözmenin zamanı geldi

Böylece Körfez'deki bir Arap krallığında İsrail milli marşının ilk kez resmen çalındığı belirtildi.

İSRAİL TELEVİZYONLARI CANLI YAYIMLADI

Bu başarı karşısında İsrail Kültür ve Spor Bakanı gözyaşlarını tutamazken, İsrail TV kanalları da yayını kesip bu anı canlı yayımladı.

Araplarla ilgili ırkçı çıkışlarıyla tanınan Miri Regev, turnuvanın ardından İslam aleminde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.

'BU AYRICALIĞA LAYIK GÖRÜLMEKTEN'

Kırmızı elbise giyip başından aşağı beyaz bir örtü sarkıtan kadın bakan, Şeyh Zayed Camii'ni dolaşmasının görüntülerini Facebook sayfasından paylaştı. Paylaşımında "Caminin ziyaretçi defterini imzalayan ilk İsrailli üst düzey yetkili olma ayrıcalığından mutluluk duydum" diye yazdı.

JUDODA DİPLOMATİK ZAFER

İsralli sporcular geçen yıl Abu Dabi'deki turnuvaya Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) bayrağı altında katılabilmişti. Ancak IJF'nin İsrail kimliğinin tanınmaması halinde evsahipliği vermemekle tehdit etmesi üzerine ağustos ayında BAE ve Tunus İsrail bayrağı ve milli marşına izin verme kararı aldı. Bu, İsrail'de önemli bir diplomatik başarı olarak karşılandı.

Bunun için IJF Başkanı Avusturyalı Marius Vizer'e teşekkür eden Regev'in Abu Dabi çıkarmasında İsrail'in bir büyük turnuvaya evsahipliği için tarihi nitelikte anlaşmaya imza atmayı da hedeflediği belirtildi.

© AP Photo / Gali Tibbon İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev: Hamas liderlerine suikast politikasına geri dönmeliyiz

KATAR DA İSRAİL MARŞI VE BAYRAĞINA AÇIK VAZİYETTE

Bu arada Katar'ın başkenti Doha da 25 Ekim-3 Kasım arası 2018 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na evsahipliği yapıyor.

Şampiyonaya katılan İsrail takımının altın madalya kazanması, Abu Dabi'deki bayraklı, marşlı sahnelerin Doha'da da yaşanmasına neden olabilir.