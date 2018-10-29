Kayıt
18:48 29 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, BAE Kültür Bakanlığı yetkilileri eşliğinde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.

    BAE, İsrail'i ilklerle şad etti

    © REUTERS /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 06

    İsrail, İran'a karşı doğal müttefik gördüğü Körfez Arap krallıklarını fethe çıktı. Netanyahu'nun Umman ziyaretini, bakanlarının BAE çıkarması takip etti. Abu Dabi'deki judo turnuvasında İsrail milli marşı çalınırken, Şeyh Zayed Camii, İsrail Kültür ve Spor Bakanı'nı ağırladı.

    Umman Sultanı Kabus, 1996'dan beri ziyarette bulunan ilk İsrail Başbakanı olan Benyamin Netanyahu ile eşi Sara'yı ağırladı.
    © Fotoğraf : İsrail Başbakanlığı Twitter hesabı
    Netanyahu'dan Umman sürprizi
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sürpriz Umman ziyaretinin ardından İsrail'den bir grup bakan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.

    İletişim Bakanı Naama Henig başkanlığında bir heyet Dubai'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı'na katılırken Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Uluslararası Judo Federasyonu Turnuvası'nı izlemek üzere soluğu Abu Dabi'de aldı.

    İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Bununla birlikte pazar günü turnuvada İsrail'in altın madalya kazanması nedeniyle Abu Dabi'de İsrail bayrağı göndere çekilirken İsrail milli marşı çaldı.

    KÖRFEZ'DE İLK KEZ İSRAİL MİLLİ MARŞI

    Oman's minister responsible for foreign affairs, Yussef bin Alawi bin Abdullah
    © AFP 2018 / THOMAS HARTWELL
    Umman'dan İsrail iması: Sorunları çözmenin zamanı geldi
    Böylece Körfez'deki bir Arap krallığında İsrail milli marşının ilk kez resmen çalındığı belirtildi.

    İSRAİL TELEVİZYONLARI CANLI YAYIMLADI

    Bu başarı karşısında İsrail Kültür ve Spor Bakanı gözyaşlarını tutamazken, İsrail TV kanalları da yayını kesip bu anı canlı yayımladı.

    Araplarla ilgili ırkçı çıkışlarıyla tanınan Miri Regev, turnuvanın ardından İslam aleminde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti. 

    'BU AYRICALIĞA LAYIK GÖRÜLMEKTEN'

    İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, boykot kampanyasının bir İsrail askerinin topu ayağının altında gasp edip Messi'yi oynatmazken gösterdiği karikatürü ve bir protestocunun kırmızı boya sürülmüş Arjantin formasını yırttığı fotoğraf üzerinden 'terör' suçlamasında bulundu.
    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    Arjantin maçının iptalinin 'teröristlerin işi' olduğunu savunan İsrail, nasıl kendi kalesine gol attı?
    Kırmızı elbise giyip başından aşağı beyaz bir örtü sarkıtan kadın bakan, Şeyh Zayed Camii'ni dolaşmasının görüntülerini Facebook sayfasından paylaştı. Paylaşımında "Caminin ziyaretçi defterini imzalayan ilk İsrailli üst düzey yetkili olma ayrıcalığından mutluluk duydum" diye yazdı. 

    JUDODA DİPLOMATİK ZAFER

    İsralli sporcular geçen yıl Abu Dabi'deki turnuvaya Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) bayrağı altında katılabilmişti. Ancak IJF'nin İsrail kimliğinin tanınmaması halinde evsahipliği vermemekle tehdit etmesi üzerine ağustos ayında BAE ve Tunus İsrail bayrağı ve milli marşına izin verme kararı aldı. Bu, İsrail'de önemli bir diplomatik başarı olarak karşılandı.

    Bunun için IJF Başkanı Avusturyalı Marius Vizer'e teşekkür eden Regev'in Abu Dabi çıkarmasında İsrail'in bir büyük turnuvaya evsahipliği için tarihi nitelikte anlaşmaya imza atmayı da hedeflediği belirtildi.

    İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev
    © AP Photo / Gali Tibbon
    İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev: Hamas liderlerine suikast politikasına geri dönmeliyiz

    KATAR DA İSRAİL MARŞI VE BAYRAĞINA AÇIK VAZİYETTE

    Bu arada Katar'ın başkenti Doha da 25 Ekim-3 Kasım arası 2018 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na evsahipliği yapıyor.

    Şampiyonaya katılan İsrail takımının altın madalya kazanması, Abu Dabi'deki bayraklı, marşlı sahnelerin Doha'da da yaşanmasına neden olabilir.

    Etiketler:
    İsrail milli marşı, Şeyh Zayed Camii, Şeyh Zayed Camii, Marius Vizer, Miri Regev, Naama Henig, Benyamin Netanyahu, Doha, Katar, Dubai, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    THY'nin yeni kabin kıyafetleri
    THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi
    Karikatür
    '117 Beyaz Miğferler üyesi Kanada’ya geldi'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet