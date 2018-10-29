BAE, İsrail'i ilklerle şad etti

İletişim Bakanı Naama Henig başkanlığında bir heyet Dubai'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı'na katılırken Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Uluslararası Judo Federasyonu Turnuvası'nı izlemek üzere soluğu Abu Dabi'de aldı.
İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Bununla birlikte pazar günü turnuvada İsrail'in altın madalya kazanması nedeniyle Abu Dabi'de İsrail bayrağı göndere çekilirken İsrail milli marşı çaldı.
KÖRFEZ'DE İLK KEZ İSRAİL MİLLİ MARŞI
İSRAİL TELEVİZYONLARI CANLI YAYIMLADI
Bu başarı karşısında İsrail Kültür ve Spor Bakanı gözyaşlarını tutamazken, İsrail TV kanalları da yayını kesip bu anı canlı yayımladı.
Araplarla ilgili ırkçı çıkışlarıyla tanınan Miri Regev, turnuvanın ardından İslam aleminde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.
'BU AYRICALIĞA LAYIK GÖRÜLMEKTEN'
JUDODA DİPLOMATİK ZAFER
İsralli sporcular geçen yıl Abu Dabi'deki turnuvaya Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) bayrağı altında katılabilmişti. Ancak IJF'nin İsrail kimliğinin tanınmaması halinde evsahipliği vermemekle tehdit etmesi üzerine ağustos ayında BAE ve Tunus İsrail bayrağı ve milli marşına izin verme kararı aldı. Bu, İsrail'de önemli bir diplomatik başarı olarak karşılandı.
Bunun için IJF Başkanı Avusturyalı Marius Vizer'e teşekkür eden Regev'in Abu Dabi çıkarmasında İsrail'in bir büyük turnuvaya evsahipliği için tarihi nitelikte anlaşmaya imza atmayı da hedeflediği belirtildi.
KATAR DA İSRAİL MARŞI VE BAYRAĞINA AÇIK VAZİYETTE
Bu arada Katar'ın başkenti Doha da 25 Ekim-3 Kasım arası 2018 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na evsahipliği yapıyor.
Şampiyonaya katılan İsrail takımının altın madalya kazanması, Abu Dabi'deki bayraklı, marşlı sahnelerin Doha'da da yaşanmasına neden olabilir.
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