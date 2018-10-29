'Koalisyon güçleri Hacin'de beyaz fosfor kullandı'

SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde "Uluslararası koaliasyon, Deyr ez Zor bölgesinin güneydoğusundaki Hacin şehrine beyaz fosfor kullanarak hava saldırısı düzenledi" denildi.

Koalisyon, 13 Ekim cumartesi günü de benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlulara karşı önlem almaya ve koalisyonun Suriye topraklarındaki yasadışı varlığına son vermeye çağırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu.