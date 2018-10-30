Akar: Münbiç'ten sonra sıra Fırat'ın doğusunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü AK Parti grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti.
Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak" dedi.
Akar, Menbiç'te ABD ile ortak devriyeye ilişkin, "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak'' ifadesini kullandı.
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