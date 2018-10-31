Tel Abyad sınırında YPG ile TSK arasında kısa süreli çatışma yaşandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi sınırında TSK ile YPG arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda Tel Abyad Öz Savunma birliklerinden bir kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Türkiye'nin Tel Abyad kenti sınırında bugün akşam saat 22:00 sularında TSK ile Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG arasında çatışmalar yaşandı.

Türkiye, Akçakale Sınır Kapısı karşısındaki YPG mevzilerini ağır silahlarla vururken, YPG de ağır silahlarla karşılık verdi. Çatışma sonucunda Tel Abyad Öz Savunma birliklerinden bir kişi ölürken, bir kişi de yaralandı. Yaralı kişi Tel Abyad'daki hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan çatışma nedeniyle TSK güçlerinin sınırda alarma geçtiği bildirildi. Ayrıca YPG'ye yakınlığıyla bilinen ANHA da haberi doğruladı.

Tel Abyad'da askeri üssü olan ABD askerlerinin ise Ankara ve YPG ile görüşerek olayı yatıştırmaya çalıştığı öğrenildi. Çatışmaların durduğu ancak sınırdaki hareketliliğin devam ettiği öğrenildi.

Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı operasyon yapmak isteyen Türkiye, 2 gün önce de Kobane bölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla vurmuştu.