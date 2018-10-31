Aktütün ve Dağlıca saldırılarının faili, ABD'yle ortak operasyonda

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; ABD, YPG/DSG'nin askeri operasyonlarının başına Azad Simi'yi getirdi.
Simi'nin ABD'nin YPG ile Deyr ez Zor yakınındaki IŞİD'lilere yönelik düzenlenecek hibrit operasyonlarını yöneteceği belirtildi.
Simi'nin 2007'de Dağlıca karakolu saldırısında 12, 2008'de Aktütün karakolu saldırısında 17 ve 2011'de Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 25 askerin hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu ileri sürülüyor.
Ayrıca Simi'nin sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 askerin hayatını kaybettiği saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıkları tarafından arandığı belirtiliyor.
Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'yi 'terörist örgüt' olarak değerlendiriyor.
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