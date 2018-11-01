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13:04 01 Kasım 2018
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    DSG

    DSG: Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları durdurduk

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Ortadoğu
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    Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'e karşı operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirdi.

    DSG
    © AFP 2018 / Delil souleiman
    DSG, IŞİD ile bağlantılı 120 kişiyi serbest bıraktı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son ikaz' açıklamalarını takiben Türk ordusunun Ayn el Arab yakınındaki Zor Mağar bölgesinin ardından Kobani'yi de obüs ateşine tutmasına DSG tepki verdi. 

    Çarşamba günü Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonları askıya aldığını duyuran DSG, bunun 'geçici' bir durum olduğunu ifade etti, ama 'Türkiye'nin saldırıları durana kadar' operasyonların başlamayacağını öne sürdü.

    Anadolu Ajansı, TSK'nin Kobani'ye açtığı ateşte 4 YPG'linin öldüğünü duyurmuştu.

    'CİHATÇILARLA KOORDİNASYON HALİNDE' SUÇLAMASI

    Diğer yandan Ankara'yı 'provokasyonla' suçlayan DSG, IŞİD'in son dönemde karşı saldırıya geçmesiyle eşzamanlı olarak Türkiye'nin 'cihatçılarla koordinasyon halinde' vurduğunu iddia etti.

    Eksen
    'Ankara'nın ABD ile çıkarları Fırat'ın doğusu yüzünden tamamen zıtlaştı'
    DSG'nin açıklamasında, 'Türkiye'nin saldırılara devam etmesi halinde IŞİD karşıtı operasyonlarını uzun süreli olarak durduracağını' ifade etti.

    KOALİSYONA ÇAĞRI

    'İstanbul'da düzenlenen dörtlü Suriye zirvesinin ardından TSK'nin Rojava'daki YPG mevzilerine saldırılarının başladığı' dile getirilen DSG açıklamasında şöyle denildi:

    "Uluslararası topluma, Türk devletinin Kuzey Suriye’nin güvenli bölgelerine yönelmesini kınaması için çağrıda bulunuyoruz. Uluslararası koalisyonu da IŞİD teröristlerine destek veren Türkiye’nin düşmanlığına karşı tavırlarını netleştirmeye çağrıyoruz."

    Suriye Menbiç ABD askeri araç
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ABD Dışişleri'nden 'Kuzey Suriye'ye operasyon' açıklaması: Endişe verici
    ABD Dışişleri ise gerilimin düşürülmesi için hem Türkiye hem de DSG ile temas halinde olduğunu açıkladı.

    ABD: GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ DAHA İYİ OLUR

    ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino, çarşamba günü "Amerikan personelinin bulunduğu Suriye'nin kuzeybatısına tek taraflı askeri saldırılar, her kim düzenlerse düzenlesin, bizim için büyük endişe kaynağı" diyerek şu vurguyu yaptı:

    "Güvenlik endişesi yaratan konularda ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve görüş alışverişi daha iyi bir yaklaşım olur."

    DSG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) tarafından yönetilen ve tek taraflı özerklik ilan edilen bölgedeki kentlerden Kamışlı'da da Türkiye'yi protesto gösterisi düzenlendi. 

    YPG ile TSK'ya ait tank
    © AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos
    Pentagon'dan Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları tamamlandı' sözleriyle ilgili açıklama: Temas halindeyiz
    'IŞİD KARŞI SALDIRISINDA EN AZ 72 CAN KAYBI VERDİLER'

    ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun havadan destek verdiği DSG, IŞİD'in tutunduğu Irak sınırındaki bölgeye operasyon düzenliyor. Ancak geçen hafta kum fırtınasını kamuflaj olarak kullanarak karşı saldırıya geçen IŞİD militanları, canlı bomba saldırıları eşliğinde DSG'yi geri çekilmek zorunda bıraktı. Muhaliflerin Gözlemevi'ne göre IŞİD karşı saldırısında DSG'nin en az 72 savaşçısı öldü.

    Gözlemevi'nin çarşamba günkü açıklamasında, Deyr ez Zor vilayetine bağlı Hacin'in eteklerinde kadınlı erkekli yüzlerce DSG savaşçısının konuşlu bulunduğu, ama sahada tüm operasyonların tamamen durduğu aktarıldı.

    Etiketler:
    ABD Dışişleri, IŞİD, DSG, YPG, Suriye, Türkiye, ABD
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