Esad: Avrupa halklarıyla iyi ilişkiler kurmaya yönelik her türlü çabayı destekleriz

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page Esad Batı’nın İdlib’deki durumla ilgili ‘histerisinin’ nedenini açıkladı

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, Şam'da, Polonyalı vekil Pavel Skutezky'in öncülüğündeki Polonya heyetiyle bir araya geldi.

Birçok Avrupa ülkesinin Suriye'yle ilgili hatasının sahadaki fiili gelişmelerden kopmaları olduğunu belirten Esad, "Hükümetlerin veya yönetimlerin gerçek durumu bilmesi, kendi halklarının çıkarlarıyla örtüşen ve onları koruyan doğru politika geliştirilmesini sağlıyor" dedi.

Esad, Avrupa halklarıyla iyi ilişkiler kurma amacı taşıyan her türlü çabayı destekleyeceklerinin altını çizdi.

Pavel Skutezky de, ikili ilişkilerin pekiştirilmesini sağlayacak Polonya-Suriye hükümetler arası komitesi kurmayı planladıklarını ifade etti.