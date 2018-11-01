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    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017

    Washington Post: Netanyahu, Trump'tan 'Suudi Veliaht Prens'e destek olmasını' istedi

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (48)
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği iddia edildi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Sebastian Scheiner
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    Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Netanyahu'nun, Prens Muhammed bin Selman'a destek verdiği belirtildi.

    Haberde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine toplayan Veliaht Prens'e bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de üstü kapalı olarak "sahip çıktığı" kaydedildi.

    Buna göre, Kaşıkçı olayının ardından Beyaz Saray'a telefonla ulaşan Netanyahu'nun, Trump'la yaptığı görüşmede "Prens Muhammed bin Selman'la olan ilişkisini koruması" yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

    Aynı haberde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Trump'la yaptığı görüşmede aynı yaklaşımı sergilediği ve Prens bin Selman'a destek istediği ifade edildi.

    Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı konusunda Riyad yönetimi üzerinde baskı kurma yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılan haberde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin ise güçlü şekilde Veliaht Prens'in yanında durduğu belirtildi.

    KAŞIKÇI CİNAYETİ

    Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldüğünün netleşmesi üzerine ABD'deki savaş karşıtları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde 'eli testereli' Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvederek eleştiren eylemler düzenledi.
    © REUTERS / Leah Millis
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

    Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

    Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmemiş, çok sayıda ülkeden tepkiler devam etmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'planlı cinayet'in, talimatını veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken, diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali vermişti.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (48)

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    Etiketler:
    The Washington Post, Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Benyamin Netanyahu, Muhammed bin Selman, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, İsrail
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