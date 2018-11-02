Menbiç'teki TSK- ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk ve ABD silahlı kuvvetlerince dün Menbiç'te başlatılan müşterek birleşik devriyeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.
#Münbiç'te ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldı https://t.co/VxscszMP4l pic.twitter.com/FQX9cwvEUG— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 2, 2018
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca müşterek birleşik devriyelere dün başlanmıştı. Ortak devriyelerin başladığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyurulmuştu.
Takvimin gerisinde olmakla beraber yapılması gerekenlerden bir aşamanın daha geçildiğini, bu konudaki ilişkiyi sabırla sürdürdüklerini belirten Akar, "Sonuçların alınmasını bekliyoruz ve muhatabımız Amerikalı dostlarımıza bir an önce yaptığımız planların gerçekleşmesini tavsiye de ediyoruz, teklif de ediyoruz, gündeme getiriyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.
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